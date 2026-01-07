Лекар за грипа: Децата страдат най-много, но ваксини нямаше дори срещу заплащане

Ваксината за деца до 14 години да стане препоръчителна и държвата да закупи необходимите количества, за да може да бъде поставена на децата и техните родители, които искат тя да бъде поставена. Това препоръча общопрактпикуващият лекар д-р Гергана Николова в сутрешния блок на БНТ във връзка с грипа и отчете, че децата страдат най-много от него. По думите й обаче са били отделени едни немалко средства за антибиотици и имуностимулиращи лекарства.

"Грипът и вирусите не се лекуват с антибиотик. Много груба грешка е да се дават имуностимуланти. Бихме могли да получим обратния ефект, но тогава се получава по-бурна реакция на организма и това крие рискове от по-сериозни усложнения. Затова в този момент не даваме имуностимулация", заяви д-р Николова.

Недостиг на ваксини дори срещу заплащане

Лекарят отбеляза, че има недостиг на тези ваксини и че се оказваме в ситуация, в която държавата да не може да ги осигури дори срещу заплащане.

"Имаше родители, които знаят, че това ще спаси техните деца от тежкия грипен период, искаха да си намерят ваксина, но не могат да я закупят, защото държавата не и им я осигурява", каза още д-р Николова.

"Сега ще говорим за повишените нива на заболяемост, дали трябва да излизаме в грипна ваканция. Нито е по-евтино за държавата, нито е добре за родителите, нито за пациентите", добави още тя.

20-30 болнични на ден

Д-р Николова отбеляза, че в момента дава по 20-30 болнични а ден. По думите й няма само грип, има проби, които са положителни за ковид, а тя самата е имала пациентка с грип и ковид.

"Повечето от пацинетите са с бърз тест за грип. Това е нормално за сезона и ниските нива за ваксинационно покритие. За съжаление, за да може да ме разберат зрителите, тръгнали сме да минаваме прохода Шипка при зимни условия, но сме летни гуми", смята още д-р Николова.

Симптомите на грипа

Общопрактикуващият лекар обърна внимание и на симптомите на грипа. Тя поясни, че те започват със силна болка в гърлото, запушване на носа, мускулни болки и висока температура.

"Разболява ни, че стоим в прашни помещения, за да не настинем. Трябва да проветряваме", препоръча още д-р Николова.