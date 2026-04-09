Как да подрязвате божури за зашеметяващ цъфтеж през пролет

Подрязването на божурите премахва старите растения и намалява болестите, като по този начин подобрява цъфтежа през следващата пролет.

Най-доброто време за резитба е края на лятото или началото на есента, за да се подготви за нов растеж.

Различните видове божури изискват специфични техники на резитба, за да се избегнат повреди.

Малко гледки могат да се сравнят с божури в пълен разцвет. Те са смели, жизнени и плодовити – категоричният акцент на ранната лятна градина. Но какво да правите с божурите си през останалите сезони? Подрязването е добро начало. Подрязването не само помага за намаляване на потенциалните болести , но и насърчава здравословния растеж и изобилния цъфтеж. Тук разговаряхме с експерти за това как, защо и кога да подрязваме божурите, за да знаете точно откъде да започнете.

Защо резитбата е полезна

Винаги можете да оставите божурите си непокътнати през зимата, но има няколко добри причини да ги подрязвате. „Подрязването на божурите е полезно – то премахва старите издънки в края на вегетационния период“, казва авторката и историк на градинарството Джени Роуз Кери. „Божурите започват да растат отново следващата пролет и не използват старата зеленина. Премахването на старите листа ви отървава от всякакви болести, които може да са се задържали.“ Съществува и естетическо предимство от премахването на старата кафява зеленина от вашата градина.

Подрязването през есента също има ползи за вегетационния период през следващата година. „Тревистите божури имат листа и цветове над земята, както и месести корени за съхранение отдолу, които осигуряват енергия за следващия вегетационен период“, казва Брандън Милър, доцент в катедрата по градинарство в Университета на Минесота. „Премахването на листата, след като растението е изсъхнало, може да помогне за намаляване на натиска от болести, като брашнеста мана по вашите растения . Това също така позволява на пряката слънчева светлина да достигне до короната, където през следващата пролет могат да се намерят пъпки и нов растеж.“

Кога е най-подходящото време - и защо?

Със сигурност не искате да подрязвате божурите си през пролетта, когато те за първи път развиват годишния си растеж – или в началото на лятото, когато са в разгара на пълния си цъфтеж. „Най-доброто време за премахване на листата е в края на лятото или началото на есента – или веднага щом листата изглеждат непривлекателни или болни“, казва Кери. „Обикновено ги отрязваме през септември, за да могат другите неща в бордюра да растат през есента. Преди това листата добавят обща листност и помагат за поддържането на околните растения.“

Възможно е също така да се подрязва в много ранна пролет. „Тревистите божури могат да се подрязват до земята, когато листата и стъблата вече не са зелени и изглеждат изсъхнали“, казва Милър. „Това естествено се случва през есента, така че резитбата може да се извърши в късна есен или в ранна пролет, много преди да се появят нови издънки.“

Как да подрязваме

Ето някои добри новини: резитбата на божури не е трудна. Ето няколко стъпки, които трябва да следвате:

1. Отрежете стъблата

„Използвайки чисти, остри ножици за рязане , отрежете всяко стъбло близо до земята и изхвърлете отделените листа“, казва Милър. Понякога е полезно да имате под ръка и градинско гребло, за да събирате окосената трева или да премахвате значително повредени листа.

2. Пазете се от короната

„Уверете се, че резитбата не уврежда короната на растението, която е домакин на пъпките за растежа през следващия сезон“, казва Милър. „Короната на многогодишното растение е разположена на нивото на почвата или точно под повърхността ѝ.“