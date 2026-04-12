Как да пресадите правилно люляк

Пресаждането на млад люляк е по-лесно от приспособяването към движението на по-стар, тъй като храстите могат да растат до 4,5 метра височина и 3,6 метра ширина, с коренова топка, която е с около 50% по-широка от ширината на храста.

Грижа за люляка преди зимата: Направете това точно сега, за да цъфти пищно през пролетта

Планирайте да преместите храста по време на периода му на покой в ​​края на зимата, преди да се появят листа и пъпки. При пресаждане изкопайте дупка, която е около два пъти по-голяма от кореновата бала и се уверете, че нито една от кореновите бала не стърчи над повърхността на почвата. Поливайте обилно и редовно, за да може корените да се установят на новото място.

Как да се грижим за люляци през зимата

Издръжливите люляци могат да виреят дори в най-студените части на Съединените щати, издържайки на зимни температури, които падат до -60 градуса по Фаренхайт. Те се нуждаят от студен период на покой, за да оцелеят, и се нуждаят от малко или никаква помощ, за да преживеят зимата. Добавете мулч, за да сте сигурни, че корените ще останат покрити през зимата, и помислете за увиване на растението, за да предпазите нежните пъпки от ранни пролетни слани.

Как да се грижим за люляци в контейнери

По-малките, джуджета люляци могат да растат в контейнери, въпреки че ви е необходима голяма саксия - с диаметър поне 60 см - за да сте сигурни, че корените остават напълно покрити. Тъй като люляците се нуждаят от студен период на покой, за да цъфтят, оставете ги навън през зимата, като ги заровите за изолация, ако живеете в особено студен климат.

Често срещани проблеми с люляците

Люляците, макар и обикновено издръжливи, са склонни към някои проблеми.

Брашнеста мана

Това гъбично заболяване е един от най-често срещаните проблеми, засягащи люляците. Брашнестата мана е по-вероятно да се развие, когато люляците са засадени в тесни или сенчести пространства, където влагата се задържа по листата, казва Мароко. „Брашнестата мана е най-разпространена, когато растенията са в затворени градини или където водата се задържа по листата дълго време след дъжд или напояване. Най-добрият начин за борба с това заболяване е да засадите обикновени люляци и френски люляци на открити места и да ги подрежете, за да имат по-отворен растеж“, казва той.

Насекоми от люляков бор

Люляковият стърнищник е яснокрил молец, който прилича на хартиена оса. Той причинява щети, като проправя тунели в дървесните стъбла на растението и може да зарази и ясенови дървета. За да предотвратите или овладеете нападението:

Прилагайте инсектициди по време на периода на снасяне на яйца и излюпване, от пролетта до началото на лятото.

Проверете стъблата за признаци на пробиване.

Поддържайте здравето на растенията чрез правилно поливане, мулчиране и резитба.