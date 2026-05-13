Как да проветрим парника правилно, за да не прегори младият разсад

В слънчевите пролетни дни температурата в парника може да се повиши много по-бързо, отколкото изглежда отвън. Само няколко часа без проветрение понякога са достатъчни, за да отслабят или дори да прегорят младите растения. Затова доброто проветряване е също толкова важно, колкото поливането и светлината. Как да поддържате подходяща среда за разсада, без да го стресирате?

Как да проветряваме парника, без да стресираме разсада

Защо температурата в парника се покачва толкова бързо

Парникът задържа топлина много по-ефективно, отколкото често си представяме. Дори навън времето да изглежда приятно и умерено, под найлона или стъклото слънцето може да вдигне температурата рязко само за час-два.

Как една пластмасова бутилка може да се превърне в мини зимен парник

Младият разсад е особено чувствителен, защото листата и стъблата му още са нежни, а корените не могат бързо да компенсират загубата на влага. Проблемът се засилва, когато парникът е затворен плътно, въздухът не се движи и влагата се задържа около растенията. Така средата става задушна, а разсадът започва да страда, без това веднага да личи отвън.

Кои са първите признаци, че разсадът страда от жега

Първият сигнал обикновено е отпускане на листата. Растенията изглеждат като че ли им липсва вода, но причината може да е прекалено високата температура. Листата може да увиснат, да се завият леко или да изгубят свежия си цвят. При по-силно прегряване краищата започват да засъхват, а по младите листа се появяват светли или кафеникави петна. Ако проблемът продължи, разсадът спира да расте равномерно и става по-слаб. Важно е да не чакате растенията да изглеждат напълно увехнали. При младия разсад дори кратко прегряване може да остави следа и да забави развитието му за дни напред.

Каква е разликата между парник и оранжерия?

Кога е най-добре да започнете проветряването

Проветряването трябва да започне преди парникът да се е нагрял прекалено, а не чак когато вътре вече е задушно. В слънчеви дни е добре да отваряте още сутрин, щом температурата започне да се покачва. Ако нощта е била студена, не отваряйте рязко всичко наведнъж.

Започнете с малък отвор и постепенно увеличавайте проветрението. Най-рискови са часовете около обед и ранния следобед, когато слънцето е най-силно. Тогава парникът не бива да стои напълно затворен, освен ако навън не е необичайно студено. Един обикновен термометър вътре може много да помогне, защото усещането отвън често подвежда.

Оранжерия или открита градина: кое за какво е по-добро

Как да проветрявате, без да създавате студен шок

Разсадът не обича резки промени. Ако отворите парника изведнъж при хладен вятър, растенията може да се стресират почти толкова, колкото и от жегата. Затова проветрявайте постепенно. Първо открехнете единия край или повдигнете леко покритието, за да започне въздухът да се сменя. След това, ако времето е топло и спокойно, може да отворите повече. Добре е въздухът да се движи, но да няма силно течение директно върху растенията. При малки парници може да използвате подпори, за да държите покритието леко отворено. Вечер затваряйте навреме, особено ако се очаква хладна нощ, защото младият разсад все още има нужда от защита.

Защо влажността в парника също има значение

Високата температура не е единственият проблем. Ако парникът е топъл и прекалено влажен, листата съхнат по-бавно, а това създава условия за болести. Капките по найлона, мократа почва и застоялият въздух са знак, че средата има нужда от проветряване. Поливайте внимателно, най-добре сутрин, за да може излишната влага да намалее през деня. Не мокрете излишно листата и не дръжте почвата постоянно подгизнала. Младите растения имат нужда от равномерна влага, но не и от тежка, задушна среда. Добрата циркулация на въздуха помага едновременно срещу прегряване и срещу развитие на гъбични проблеми.

Как да постигнем високи добиви на домати в оранжерия

Как да поддържате стабилна среда за младите растения

Най-добрата грижа за разсада е постоянството. Следете прогнозата, но наблюдавайте и самия парник, защото условията вътре често са различни от тези навън. В топли дни отваряйте навреме, при силно слънце може да осигурите леко засенчване, а при хладни вечери затваряйте, преди температурата да падне рязко.

Какви особености има при отглеждането на подправки в оранжерия

Ако времето е променливо, по-добре е да проверявате парника няколко пъти през деня, вместо да го оставите напълно затворен до вечерта. Постепенното привикване към външните условия също е важно. Така разсадът става по-здрав, по-устойчив и много по-добре подготвен за засаждане на постоянно място.