Само така е правилно да пресадите потоса

Вашият потос ще процъфтява, когато бъде пресаден, тъй като това освежава почвата и дава на корените повече пространство за растеж.

Пресаждайте потоса си на всеки 1 до 2 години, особено ако забележите корени, излизащи от дренажните отвори или забавен растеж.

Изберете саксия с диаметър от 2,5 до 5 см и дренажни отвори, използвайте прясна почва и избягвайте торене веднага след пресаждането.

Вашият потос заслужава дом, който обича – и това може да не е настоящата му саксия. Това тропическо растение може да е лесна за поддръжка като цяло, но все пак трябва да се пресажда от време на време , за да расте и да процъфтява наистина. Това ще освежи почвата и ще даде на корените повече пространство.

Но кой вид саксия е най-подходящ за потос и как точно трябва да го направите? Тук разговаряхме с експерти по градинарство за това как да пресаждате това обичано растение и как да се грижите за него в бъдеще.

Предимства

Една от най-големите причини да пресаждате потоса си е, че е обвързан с корените и се нуждае от повече място за растеж. „Съветвам да пресаждате, когато кореновата топка е около 75 процента от корените на растението и виждате само около 25 процента почвена смес“, казва Джъстин Ханкок, градинар в Costa Farms. „Ако видите повече корени от това, тогава растенията ви започват да се обвързват с корените.“

Ако вашият саксийник е обвит в корени, тогава растежът му ще спре и листата му може дори да пожълтят. Друго предимство на пресаждането е освежаването на почвата. „Ако сместа се е разградила и разградила твърде много, това може да доведе до проблеми с кореновото гниене “, казва той. „Като цяло, ако вашата смес за саксии започне да прилича повече на почвата във вашата градина, отколкото на пухкавата смес, с която първоначално сте засадили стайното си растение, тогава може би е време да я смените.“

Като цяло, правилното пресаждане може да помогне за предотвратяване на бъдещи проблеми с вашия потос, като му даде ново начало, за да може да продължи да процъфтява.

Кога да пресаждате

Важно е да знаете кога да пресаждате – не бива да го правите твърде често. За щастие, има някои ясни признаци, че вашият потос се нуждае от промяна.

„Търсете корени, излизащи от дренажни отвори, саксия, която изсъхва много бързо, забавен растеж, уплътнена почва , която се дърпа от ръба, или вода, която тече директно през нея“, казва Крис Линк, основател на Plant Addicts.

Вашето растение ще се развие най-добре, когато се пресажда на всеки 1 до 2 години. „Обикновено е най-добре да го правите през пролетните и летните месеци“, казва Ханкок. „Това време на годината обикновено носи по-топли температури, по-дълги дни и по-интензивно слънце – всичко това спомага за стимулиране на растежа на стайните растения.“

Как да пресаждате

Пресаждането е лесно, но има няколко ключови стъпки, които определено трябва да направите правилно. Ето как експертите съветват да го направите:

Полейте потоса си предния ден.

Изберете саксия. Линк препоръчва такава, която е с 2,5 до 5 см по-широка от текущия контейнер и с дренажни отвори. Пластмасовите саксии ще задържат влагата по-дълго.

Добавете почва на дъното на саксията. Линк предлага свежа, проветрива смес за вътрешна употреба, като например почва за саксии с перлит или кора от орхидея.

Обърнете растението настрани и внимателно го извадете от предишната саксия. Отрежете само мъртвите или кашави корени.

Пресадете потос в новата саксия на същата дълбочина.

Запълнете пространството около растението с почва. Полейте добре.

Инструкции за грижа

След като бъде пресаден, поставете саксията си на място, където ще получава ярка, непряка светлина. „Оставете горните 2,5 до 5 см почва да изсъхнат, преди да полеете отново“, казва Линк. Не торете, след като саксията ви е пресадена – корените ще се нуждаят от известно време, за да се възстановят. Ханкок препоръчва да добавите чинийка, за да събирате излишната вода.