Защо плевенето след дъжд не винаги е добра идея за зеленчуците

След дъжд плевелите сякаш излизат по-лесно и много хора бързат веднага да почистят лехите. Почвата е мека, корените се вадят по-леко и работата изглежда по-удобна. Но ако земята е прекалено мокра, плевенето понякога може да навреди повече, отколкото да помогне – особено на младите зеленчуци. Защо е важно да уцелите точния момент?

Защо мократа почва се уплътнява по-лесно

След дъжд почвата често изглежда идеална за плевене, защото е мека и плевелите се измъкват по-лесно. Проблемът е, че когато е прекалено мокра, тя много лесно се уплътнява. Достатъчно е да стъпите няколко пъти между редовете или да натиснете с инструмент, за да слепите почвените частици.

Как да защитите растенията си при плевене

Така въздухът в земята намалява, а корените на зеленчуците започват да се развиват по-трудно. След като почвата изсъхне, тя може да стане твърда, сбита и на буци. Затова плевенето след дъжд е полезно само ако почвата е влажна, но не и кална.

Как плевенето може да нарани корените на зеленчуците

Когато плевите в мокра леха, често изваждате не само плевела, а и част от почвата около него. Ако зеленчуците са засадени близо, това може да размести фините им корени. Младите растения са особено чувствителни, защото кореновата им система още не е достатъчно силна. При дърпане на по-големи плевели мократа почва се вдига на цели буци, а с тях могат да се оголят или скъсат коренчета на домати, пипер, салати, моркови или лук. На пръв поглед щетата може да не личи веднага, но след ден-два растенията започват да клюмват или да изостават.

Кога влагата в лехата вече е прекалено много

Не всяка влажна почва е проблем. Леко влажната земя дори помага при плевене, защото корените на плевелите се освобождават по-лесно. Прекалено мократа почва обаче се познава лесно. Ако залепва по обувките, по ръкавиците и по инструмента, още не е готова за работа. Ако при стискане в ръка се превръща в лепкава топка и не се разпада, по-добре е да изчакате. Лехата не трябва да се маже като кал, а да се рони леко. Това е разликата между удобен момент за плевене и момент, в който може да навредите на структурата на почвата.

Кои плевели наистина се махат по-лесно след дъжд

След дъжд най-лесно се премахват млади плевели с плитки корени. Те излизат почти цели и не оставят много остатъци в почвата. Това е добър момент да се справите с дребните треви, които още не са се вкоренили силно. По-големите плевели обаче изискват повече внимание.

Ако имат дълбок или разклонен корен, рязкото дърпане може да разрови прекалено много земя около зеленчуците. При такива растения е по-добре да използвате малък инструмент и да работите бавно, вместо да ги изтръгвате със сила. Важно е да махнете корена, но без да разбутвате цялата леха.

Как да разберете кога почвата е готова за работа

Най-сигурният начин е да направите бърза проверка с шепа почва. Вземете малко земя от няколко сантиметра дълбочина и я стиснете. Ако се слепи плътно и остане като кална топка, изчакайте. Ако се задържи за момент, но после се разпадне на трохи, вече може да плевите по-спокойно. Добър знак е и когато обувките не потъват, а инструментът не се облепва с тежка кал. Не се подвеждайте само по сухата повърхност. Понякога горният слой изсъхва бързо, но отдолу почвата все още е прекалено влажна. По-добре е да отложите плевенето с ден, отколкото да повредите лехата за седмици напред.

Как да плевите, без да стресирате растенията около тях

Когато моментът е подходящ, плевете внимателно и без да бързате. Започнете от по-малките плевели, защото те се махат лесно и не разместват много почва. Около младите зеленчуци работете с ръка или с малък инструмент, вместо с голяма мотика. Ако плевелът е много близо до стъблото, по-добре го отрежете ниско, отколкото да рискувате да извадите и част от корените на зеленчука.

След плевене леко върнете почвата около растенията, ако се е разместила. Така лехата остава по-стабилна, корените са защитени, а зеленчуците продължават да растат без излишен стрес.