Може ли да използвате нафталин в градината си?

Използването на нафталин в градината е вредно за околната среда, домашните любимци и хората и често е незаконно.

Нафталинът отделя токсични химикали, които се разсейват на открито, което ги прави неефективни при отблъскване на вредители в открити пространства.

По-безопасните опции за борба с вредителите включват засаждане на растения, които ги отблъскват, използване на физически бариери и поддържане на чиста и здрава градина.

Нафталинът се използва под една или друга форма от 19-ти век, предимно като средство за предотвратяване на увреждането на дрехи от насекоми и гризачи. Тези малки сфери действат, като отделят пестицид във въздуха, обикновено нафталин или 1,4-дихлоробензен. И двете отделят силна, сладка миризма. Някъде по пътя хората започнали да използват нафталин в градината, надявайки се, че те ще отблъснат и вредителите там. За съжаление обаче това не е най-добрата идея - ето защо

Разсейване на открито

Ефективното използване на нафталин изисква съхранението им в херметически затворено пространство, тъй като те се разтварят директно във въздуха. Когато този процес се извършва в пластмасова кутия – както се изисква от указанията на опаковката на нафталина – газовете от нафталина могат да се натрупат и да циркулират около дрехите, които са предназначени да защитават. В резултат на това всички ларви, живеещи в тази затворена среда, скоро ще бъдат затрупани от пестицида.

Сега помислете какво се случва, ако нафталинът се използва в градината, на открито. Химикалите му просто ще се разсеят и ще запълнят пространството около него, което на открито е огромно. Няма да е достатъчно висока концентрация, за да има някакъв полезен ефект.

Вместо това, те просто представляват риск за околната среда и живите същества в нея. „Нафталинът съдържа невротоксин, наречен 1,4-дихлоробензен, който е опасен за централната ни нервна система“, казва авторката Кристи Вилхелми. Те не трябва да се използват никъде в градината ви.

Вреда за дивата природа

Ако се използват в градина, нафталинът може да изложи полезни насекоми, бозайници, домашни любимци и хора на вредни химикали.

Увреждане на околната среда

Указанията на опаковката на нафталин ще обяснят точно как трябва да се използва продуктът и какво не трябва да се прави с него – включително предупреждение за употреба на открито. Следвайте тези инструкции!

„Известно е, че нафталинът замърсява не само почвата, но и подпочвените води“, казва Спейт. „Собствениците на жилища могат да бъдат глобени, ако бъдат хванати да използват нафталин в Мериленд и други щати.“

Алтернативи на нафталините

За щастие, има много други възможности за възпиране на градински вредители чрез миризма или бариери.

Опитайте силно миришещи растения

Помислете за засаждане на някои растения, които отблъскват вредители , наблизо, като алиуми или невен. „Силно миришещите билки могат да бъдат възпиращ фактор за някои животни“, добавя Спейт.

Приспособете средата и използвайте физически бариери

Ако се борите с вредители, може да се наложи да преоцените цялостното състояние на градината си.

„Винаги препоръчвам изграждането на екосистема, която подкрепя полезните насекоми и използването на физически бариери, за да се предотврати изяждането на реколтата от градината ни от по-големи същества“, казва Вилхелми. „Плаващите покривала за редове, металните мрежи и клетките от телена мрежа вършат чудесна работа, за да предпазят любопитните животни от достъп до градината.“

Поддържайте нещата подредени

Чистата градина може да бъде здравословна. Спейт препоръчва премахване на купчини храсти около основите на дома ви и поддържане на ниско косената трева.