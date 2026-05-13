Защо старите градинари поръсват растенията с куркума

Хем подправка, хем природен лек - тайните свойства на билката, която всеки има у дома

Ако влезете в който и да е градински център, вероятно ще видите десетки продукти, обещаващи да държат далеч вредители, да предотвратяват болести по растенията и да стимулират растежа. В действителност обаче отговорът на всички тези често срещани заболявания се крие в килера ви в кухнята.

Знаем, че подправки като канелата могат да направят чудеса за вашите растения, но друга, по-рядко срещана, също може да бъде много полезна: куркумата. Тук разговаряхме с експерти по градинарство за това как да я използвате, за да създадете жизнени и здрави растения.

Дръжте вредителите далеч

Вредителите могат да унищожат дори растенията на най-опитните градинари. Листните въшки, например, обичат да изсмукват богата на хранителни вещества течност от растенията ви. Само няколко броя няма да причинят твърде много вреда, но са склонни да се размножават бързо - твърде много ще доведат до забавен растеж и деформирана листа.

За щастие, можете да предотвратите тези нашествия от вредители с поръсване с куркума. „Тя може да се използва като естествено средство за отблъскване на много често срещани градински вредители, най-вече мравки и листни въшки“, казва Джереми Хил, съосновател на Gooseberry Bridge Farm. Горчивата миризма и вкус ще държат вредителите далеч.

Хил препоръчва смесването на една до две чаени лъжички куркума на прах с един литър топла вода и пет до шест капки кастилски сапун (кастилският сапун е по избор, но помага на сместа да залепне за листата). „Използвайте спрей бутилка върху засегнатите листа“, казва той. „Не забравяйте долната страна на листата, тъй като това е любимо място за листни въшки!“

Едно нещо, което трябва да се отбележи, е, че куркумата работи най-добре като превантивна мярка – ако вече имате активно заразяване, вероятно ще ви е необходимо по-агресивно лечение.

„Обичаме да прилагаме това по здрач или веднага след това, за да сведем до минимум вероятността да засегне пчелите и други полезни насекоми“, казва той. „Това не премахва всички рискове, но помага при повечето.“

Борба с гъбични заболявания

Вредителите не са единственото нещо, за което трябва да внимавате в градината си. Вашите растения могат да станат жертва и на множество гъбични заболявания – като брашнеста мана, листна ръжда, черни петна или мана.

Тези болести не е задължително да убият растението ви, ако откриете проблема и го третирате рано. Някои, като брашнеста мана, изобщо няма да убият растението ви, но ще повлияят на здравето на растенията. Куркумата обаче може да предотврати и да се бори с често срещани гъбични заболявания.

„Куркумата има някои естествени противогъбични свойства благодарение на активното си съединение куркумин“, казва Ангелика Забер, специалист по грижа за тревни площи и експерт по градинарство в Online Turf. „В резултат на това можете да я използвате за предотвратяване и лечение на гъбични заболявания като листни петна или брашнеста мана.“

Забер предлага да се смесят две супени лъжици куркума с един литър вода, да се остави да престои половин час и след това да се прецеди сместа. След това да се пръскат засегнатите растения със сместа на всеки седем до десет дни.

Внимавайте обаче за обилни дъждове в прогнозата си – това може да означава, че ще трябва да нанесете сместа отново по-рано. „Обилното поливане или дъждът могат да я отмият, което означава, че е необходимо често повторно нанасяне“, казва тя.

Подобряване на здравето и растежа на растенията

Сами по себе си, противогъбичните свойства на куркумата я правят истинска сила в градината. Но ако я смесите с няколко често срещани кухненски съставки, ще имате естествено, силно решение за подобряване на здравето на вашата градина.

Използвайте смес от мляко и куркума, като листно пръскане или за напояване на почвата, за да стимулирате растежа на корените, да предотвратите гниене на корените и да възпрете вредителите. Млякото е най-ефективно при зеленчукови растения като тикви, домати и краставици.

Просто смесете една чаша пълномаслено мляко с една супена лъжица куркума, една чаена лъжичка кастилски сапун и един литър хладка вода. Разбъркайте добре, след което добавете сместа в бутилка със спрей и напръскайте двете страни на листата на растението рано през деня, за да избегнете слънчево изгаряне.

За да направите почвена преливка, първо смесете около една чаша хладка вода с една супена лъжица куркума, докато се смеси напълно. След това смесете половин чаша пълномаслено мляко, една чаена лъжичка кастилски сапун, сместа от куркума и вода и около 4 литра хладка вода в голяма кофа. Можете да изливате тази смес директно върху кореновата основа на растенията си на всеки 10 до 14 дни, но се уверете, че почвата вече е влажна.

И не забравяйте, не прекалявайте, когато добавяте куркума директно в почвата – искате да избегнете микробен дисбаланс.