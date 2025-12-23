Как да се отървете от паякообразни акари по стайни растения

Огледайте внимателно всички листа по стайните си растения, които пожълтяват и имат напръскан и прашен вид. Може би сте забелязали и малки мрежички, образуващи се върху цветните пъпки, между листата или по долната им повърхност. Тогава вероятно имате паякообразни акари по стайните си растения. Добър начин да проверите за тези често срещани вредители по стайните растения е да почукате засегнатите листа върху бял лист хартия, за да накарате акарите да паднат. Ако видите малки петънца, които се движат по хартията, значи сте открили паякообразни акари. Тези вредители могат да се размножават бързо, така че е най-добре да предприемете незабавни действия, когато ги откриете по любимите си стайни растения.

Какво представляват паякообразните акари?

Както подсказва името им, паякообразните акари имат осем крака като паяците, така че всъщност не са насекоми, които имат шест крака. Тези акари могат да бъдат червени, зелени или жълти на цвят, но едва се виждат с просто око. Техните малки мрежи, които са по-лесни за забелязване, са издайнически знак за тяхното присъствие. Акарите изсмукват сок от листата на растенията, в резултат на което листата стават петнисти и изглеждат нездравословно . Силното нападение може да доведе до окапване на листата от растенията и забавяне на растежа на новите растения. И не се притеснявайте, паякообразните акари не са вредни за хората и няма да се разпространят из къщата ви. Те живеят само по растенията.

Методи за премахване на паякообразни акари

Има няколко начина да се отървете от паякообразните акари по стайните растения. Можете физически да контролирате вредителите, като ги избършете с пръсти или мека кърпа и ги измиете с вода. Или можете да използвате химикали, за да убиете паякообразните акари.

1. Физически контроли

Опитайте първо този подход, защото обикновено той ще свърши работа, така че няма да се налага да прибягвате до използването на токсични химикали. Изплакнете заразеното растение под душа или с маркуч, ако температурите навън са достатъчно топли, за да не навредят на растението ви. Уверете се, че насочвате водата към долната страна на листата , където обикновено се намират паякообразните акари. Може да са необходими няколко изплаквания, за да се премахнат всички акари. Повишаването на влажността около растението ви също обезкуражава тези вредители, които предпочитат топли и сухи условия.

2. Пестициди

Има два различни вида пестициди: контактни и системни.

Контактни пестициди: Те обикновено се прилагат в течна форма като фин спрей. Това убива паякообразните акари бързо, преди да имат време да се размножат. Повечето от тези продукти имат много неприятна миризма и не трябва да се вдишват. За да третирате растенията, не забравяйте да пръскате навън в добре проветриво помещение, като например градината или балкона. Някои пестициди могат да навредят на нецелеви видове, като птици и риби, така че боравете с тях внимателно и винаги следвайте инструкциите на етикета. Няколко най-малко токсични варианта включват инсектициден сапун и масло от нийм.

Системни пестициди: Можете да прилагате тези видове пестициди по няколко различни начина. Те могат да се смесят с вода и да се излеят върху почвата, да се поръсят върху растението като гранулиран продукт или да се вкарат в почвата като „игла“ или „шип“, както и да се напръскат върху растението. Активните съставки в пестицида навлизат в растението и отровят вредителите, след като те се хранят с него. Тези химикали имат по-дълготраен ефект от контактните пестициди, които убиват само вредители, които са в директен контакт със спрея.