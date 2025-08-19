Как да се преборим с фузариума по пъпешите?

Хитри вредители, които се хранят с растителен сок, и опасни болести могат да ви попречат да съберете добра реколта от пъпеши. За да предотвратите това, трябва да знаете как да защитите културата. Пъпешите могат да бъдат нападнати от бактериални, вирусни и гъбични инфекции. Източници на инфекция са семена, плевели, растителни остатъци, почва. Освен това, някои насекоми вредители също пренасят болести.

Как да се справим с фузариума по пъпешите?

1. Признаци на фузариозно заболяване

Фузариозното увяхване на пъпеша е открито за първи път в Съединените щати през 1931 г. В момента това заболяване може да се срещне в огромен брой региони и области. То е особено вредно в Централна Азия, причинявайки загуби на реколта до 60-70%, а понякога дори до 92% при тежка инфекция.

Гъбичката, която причинява това бедствие, може да се запази в почвата в продължение на няколко години, което значително увеличава вредата от фузариозното увяхване.

То може да се прояви на всички етапи от развитието на пъпеша. Най-често се характеризира с джуджест растеж на растенията, бързо изсъхване на леторастите и увяхване на листата.

Корените и стъблата на пъпеша, засегнати от заболяването, първоначално изглеждат доста здрави, въпреки че често стават кафеникави, а кореновите власинки постепенно изчезват от корените. Малко по-късно в основата на корените на заразените култури започват да се образуват кестеняво-кафяви петна. Понякога обаче такива петна може да липсват - всичко зависи от сорта пъпеша и условията на тяхното отглеждане. На местата на образувани петна по корените на растенията постепенно се появяват надлъжни ивици, разминаващи се надолу и нагоре, като дължината им в някои случаи може да достигне седемдесет сантиметра.

По засегнатите листа се появяват хлоротични петна, а хлорозата на листните остриета често води до тяхната деформация. Всички листа бързо губят тургор.

В повечето случаи растенията, нападнати от фузариозно увяхване, умират преждевременно. И ако злощастната болест започне да се развива на етапа на образуване на плодовете, плодовете няма да узреят. Що се отнася до плодовете, които са успели да се развият нормално върху болните растения, те губят вкусовите си качества и стават подходящи само за храна на добитък.

Причинителят на фузариозното увяхване е патогенна гъба, чийто мицел се намира главно в съдовата система на растенията. И може да се запази както върху остатъците от пъпеши след прибиране на реколтата, така и в почвата. Най-добрата температура за развитието на патогена се счита за диапазон от 23 до 25 градуса, като минималната температура не трябва да пада под 12 градуса. В същото време оптималната влажност на почвата трябва да бъде в диапазона от 40 до 80% от пълния ѝ капацитет за влага.

По време на вегетационния период разпространението на вредната гъба става чрез микро- и макроконидии. Мицелът, проникнал в растенията, се концентрира главно в съдовете, причинявайки тяхното запушване и последваща интоксикация. Това обяснява доста бързото увяхване на растенията. До голяма степен развитието на болестта се улеснява от поливане със студена вода, ниска почвена влажност и ниски температури (в рамките на 16 до 18 градуса).

2. Как да се борим със заболяването

Основните мерки за борба с фузариозното увяхване на пъпеша са правилното сеитбообращение, както и разработването и подбора на сортове, устойчиви на злополучното заболяване.

Препоръчително е да се опитате да доведете киселинността на почвата до 6,5 - това ще помогне за забавяне на развитието на фузариозното увяхване. За същата цел в почвата се добавя нитратен азот.

Ще бъде полезно и петкратно листно подхранване на растящите пъпеши с 1,5% разтвор на амониев нитрат или 5% разтвор на суперфосфат.

Преди засаждане семената се опудряват с "Trichodermin" или се третират с разтвор на "Baktofit". А сред биологичните препарати в борбата с фузариозното увяхване на пъпеша, "Planriz" се е доказал доста добре.

Други болести по пъпешите

1. Брашнеста мана

По листата и стъблата на растението се появяват малки белезникави петънца, които с течение на времето могат да се „разпространят“ по цялата листна плоча. След което листът става кафяв, крехък, навива се и изсъхва.

При откриване на първите признаци на заболяването, третирайте насажденията с разтвор на колоидна сяра (50-100 г на 10 л вода) на интервали от 7-8 дни. В този случай, последното пръскане се извършва 20 дни преди прибиране на реколтата.

2. Мухъл или пероноспороза

Това гъбично заболяване обикновено засяга листата на пъпеша в ранен етап на развитие. По тях се появяват жълто-зелени петна, които постепенно се увеличават по размер. При повишена влажност на въздуха от долната страна на листната плоча се образува сиво прахообразно покритие. Това са гъбични спори.

3. Кореново гниене

Отслабените растения са податливи на гниене. Корените и стъблата им пожълтяват или покафеняват и с течение на времето изтъняват, което води до загиване на динята. Ако гниенето се развие по време на плододаване, реколтата или не узрява напълно, или гние отвътре.