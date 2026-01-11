Как се справят пощите и стига ли еврото: Отговорът от транспортния министър в оставка

„Български пощи“ се справят много добре с обмяната на левове в евро. Над 30 млн. лв. са обменени за седмица в пощите. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов пред БНТ. „С гордост и благодарност към пощенци мога да отбележа, че процесът на отмяна на лева в евро минава безпроблемно. Няма някаква сериозни отношенията и ако бяха констатирани, медиите щяха да работят по тях“, обясни Караджов. И посочи, че единственият проблем е, че на места свършват банкнотите и монетите в евро и няма възможност да се обменя в следобедните часове.

Увеличават еврото в пощите

Снимка: БГНЕС

Още в сряда Министерски съвет ще вдигне лимита на оборотния кредит в „Български пощи“ с евро. Няма как всичко на 100% да бъде изчистено предварително що се касае до обмяната на левове с евро, добави Караджов.

Той допълни, че е имало търговци, които са се опитали да не си купят стартови пакети с евро. „Аз не съм получил ясен и точен пример кои стоки са удвоили и поскъпнали необосновано. Основните стоки от потребителската кошница на мърдат и ние много строго ги контролираме“, подчерта Гроздан Караджов.

Той посочи, че събота и неделя пощите не раздават пенсии. Навсякъде, където по една или друга причина има отсъстващ пощенски работник, от регионалната служба веднага се назначава негов заместник. Изплащането на пенсиите не е нещо извънредно и минава много спокойно, уточни транспортният министър в оставка. Над 525 000 пенсионери в България получават пенсиите си в брой.

