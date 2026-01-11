Репресивен орган ли е НАП: Ето на какво разчита приходната агенция

Разчитаме на превенцията. Целта не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулативното вдигане на цени. Не сме репресивен орган. Това коментира изпълнителният директор на НАП Христо Марков студиото на Нова телевизия относно проверките за необосновано вдигането на цените след въвеждане на еврото. Още: "Има хора, които вечно не са подготвени": 1/3 от левовете вече са в историята, очаква се до март да приключим с валутата

По думите му от началото на годината НАП извършила над 1000 проверки. "Глобите са около 10% от проверките, което за нас е добро постижение. Все още тече процес по събиране на документи и преценка дали увеличенията са обосновани", обясни Марков.

Той обясни, че към този момент няма наложена максимална глоба на търговец. "В повечето случаи става дума за нарушения от по 6-10 стотинки. Има и онлайн обяви с неправилно превалутиране - там санкциите ще бъдат по-сериозни, дори когато се твърди, че става дума за техническа грешка", изтъкна шефът на НАП.

Христо Марков уточни, че имало известни неудобства при пазаруването с евро - особено в малките магазинчета, понеже по-трудно се снабдявали с новата валута, но според него от 1 февруари тези неудобства ще изчезнат.

"В някои по-отдалечени райони все още се работи само с левове, но това постепенно ще се промени", допълни още той.

Шефът на НАП коментира и сигнал за поскъпване на обредните услуги в Бургас, като според сигнала преди Нова година гробно място е струвало 125 лева, през 2026 г. вече е с цена 125 евро.

На въпрос това е класически пример за най-големия страх на хората - че всичко ще стане "по две" Марков подчерта: "Излиза, че за държавата може, а за бизнеса не. Не е така".

По думите му има решения, приети още през юни и юли на миналата година. "В някои общини тогава са взети решения за вдигане на цени и такси, включително за транспорт и услуги. Ние работим активно с областните управители и ще проверим конкретния случай с гробните места", увери Христо Марков.

Относно въпросът дали по време на т. нар. "буферен период", когато контролът не е бил толкова интензивен, дали някои институции и търговци не са използвали момента, за да повишат цените необосновано, шефът на НАП обясни, че спирали подобни практики, където са установени. "Имаше такъв случай с градския транспорт в Плевен - намесихме се и нещата бяха изгладени", даде пример Марков.

