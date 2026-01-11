Пътят към Витоша е отворен: Столичният инспекторат ни съветва да ползваме градския транспорт

Няма установени заледявания в София. Колегите следят обстановката и ако бъде необходимо, ще бъдат пуснати още обработки на пътищата. Това заяви директорът на Столичния инспектор Николай Неделков на брифинг пред журналисти за обичайната ситуация в столицата след снеговалежа. По думите му в момента градският транспорт върви по обичайните маршрути и няма закъснения. Още: „Невидимият убиец“ на пътя: Как да оцелеем при черен лед

Какво е свършено?

Снимка: iStock

През нощта се извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по които се движи масовия обществен транспорт в районите "Средец" , "Оборище", "Сердика", "Панчарево", "Витоша" и Банкя. В останалите райони са извършени обработки на критични участъци от уличната мрежа, както и на мостови съоръжения. Във планинските райони -"Панчарево" и "Витоша" са извършени обработени и по улици със обществена значимост и вътрешно-квартални улици.

Ситуацията на Витоша също е добра и са отворени и двата пътя към планината. На терен работят над 61 снегорина, като са разпределени на Софийския околовръстен път и на двата пътя за Витоша. Гражданите, които искат да се качат на Витоша, да използват градския транспорт, призова Неделков.

Николай Неделков уточни, че снеговалежът не е толкова голям, колкото последният път и не би трябвало да се създадем проблем за извозването на отпадъците. Графиците за сметоизвозването се изготвят от съответните фирми, които събират боклука в столицата.

