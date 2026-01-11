Войната в Украйна:

„Да не ни сполети трагедията на „Елените“: Пловдивчани алармират за строеж край Марица

„Да не ни сполети трагедията на „Елените“: Пловдивчани алармират за строеж край Марица

Живеещи в комплекс край река Марица в Пловдив алармират, че в непосредствена близост до дигата на реката се разчиства за строеж на сграда. Хората са притеснени, че това става в нарушение на екологичните изисквания и на мерките за безопасност срещу наводнения и че има опасност да ги достигне бедствието от "Елените", предаде bTV. „В един момент забелязахме, че започват едни подготвителни строителни дейности на този обект, без да е публикувана информация какво предстои да бъде направено. Голяма част от блоковете вече имат проблеми от прекараната канализация, която се осъществи няколко месеца по-рано. Започва едно спадане на блоковете и това е много притеснително за нас. Още повече, че този парцел е биокоридор, който е защитен до момента. И аз смятам, че това е важно да бъде проверено“, oбясни Ива Димитрова.

Трагедията "Елените" и в Пловдивско?

Снимка: Actualno.com/Мартин Стоянов

Местните се опасяват да не ги сполети трагедия, подобна на тази от „Елените“. „Строи се в „Натура 2000“. По поречието на реката има био-разнообразие, чийто хабитат ще бъде унищожен завинаги“, заяви Гергана Граматикова. 

„При проверка в общината, която лично направих. Оттам бях информиран, че за да се изгради улица покрай блок 4, трябва да се укрепи брегът и да се разшири ивицата, която ще бъде застроявана. Нещо, което към момента не е правено. И това крие опасност за целия бряг“, посочи Емил Ходжев.Според главния архитект на район „Северен“, всичко е законно и отговаря на изискванията. В администрацията не са постъпвали жалби и сигнали.

„Има геоложки доклад, приложен към проектната документация. Има комплексен доклад. Обявено е на РДНСК, минало е всичките проверки, които са необходими. Ако трябва да забраним всяко едно строителство покрай река… тук не са свлачища, този имот не е в някакво дере, за да бъде наводнен. Как ще бъде наводнен?! Ние тогава трябва да забраним и строителството по-нататък“, обясни Рамона Георгиева, гл. архитект на район „Северен“, Община Пловдив. 

Теренът вече не е в защитен биокоридор, тъй като той отпаднал при промяната на подробния устройствен план. Тогава не са и постъпили възражения от граждани. Становището на екоинспекцията е, че строежът в Натура 2000 не пречи на биоразнообразието,

„Но е имало биокоридор, така наречен. С новия устройствен план там вече става зона за жилищно застрояване. И този коридор отпада. Няма вероятност за отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000, включително и мрежата на река Марица“, допълни Георгиева.

В отговор до bTV инвеститорът уточнява, че за своя сметка е изготвил технически проект за улиците в квартала и го е предоставил на общината. За своя сметка е изградена и канализация, която да се ползва не само от комплекса, а от всички живущи.

Строителят е категоричен, че сградата не създава опасност:

„Инвестиционният проект за него е изготвен и одобрен след провеждане на всички необходими предпроектни проучвания, при съобразяване с местоположението на поземления имот, природните дадености и действащите законови разпоредби“.

Антон Иванов
