Временна мярка или удар по пазарната конкуренция: Законът на Пеевски за храните и пенсионерите

Ако целта на предложението на санкциония по глобалния закон "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски да бъде затегнат контролът върху надценките на основни продукти, това би могла да е само кратко временна мярка за 3-6 месеца. Това заяви пред Actualno.com икономистът Румен Гълъбнов за предложение на ДПС-НН да спасяват пенсионерите със Закон за евтините храни.

По думите му трябва обаче да бъдат взети предвид рисковете, които може да възникнат от намесата в пазарите на търговия с храни от малката потребителска кошница. "Възможно е предложените разпоредби да повлияят неблагоприятно върху конкуренцията в пазарите за търговия на едро и дребно със съответните стоки", предупреди Румен Гълъбинов.

Как обществото възприемане въвеждането на еврото?

Снимка: iStock

Гълъбинов посочи, че няма достатъчно машини за преброяване на левовите монети. В резултат на това хората ще продължат до 31 януари да пазаруват с тях в магазините. От своя страна собствениците на магазини ги носят в пощенски клонове или в касови центрове на БНБ, където се образуват големи опашки, обясни икономистът.

Според него повечето от банкоматите с функция за депозиране в брой на банкноти не приемат левове. Т.е. единственият начин да се внасят левове по банкови сметки остава касовият (с такса за броене и др.). Вследствие на това в банките се образуват опашки за внасяне на левове, посочи Румен Гълъбинов.

Той смята, че вероятно до края на настоящия месец ще бъде изтеглена от обръщение 80% от левовата наличност.

Румен Гълъбинов заяви още, че очаква нарушенията констатирани от регулаторите, да не надхвърлят 10% от всички обекти, проверени във връзка с въвеждането на еврото. Спекула е възможна ако регулаторите не взимат мерки, каза той.

Полезни съвети

Снимка: iStock

Румен Гълъбинов посъветва хората, че ако им подадат банкнота и след проверка с метода „ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ и НАКЛОНИ“ преценят, че може да е фалшива, то вероятно е така и не трябва да я приемат. Ако смятате, че вече приета от вас банкнота е фалшива, трябва незабавно да информирате полицията или съответните национални власти, призова той.

"Престъпление е използването на банкнота, за която подозирате или знаете, че е фалшива. Фалшивите банкноти нямат никаква стойност и няма да получите обезщетение, ако приемете такава. За да сте напълно сигурни, може да занесете банкнотата в най-близката банка. Всички банки разполагат със специално оборудване за обработка на пари в брой, което различава фалшивите банкноти. Опитайте се да си спомните от кого и къде сте получили банкнотата. Тази информация може да е от голямо значение за проследяване на фалшификаторите", каза още икономистът.

