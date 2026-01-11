Над 160 снегорина чистят в София

На територията на Столична община превалява слаб дъжд премесен със сняг, а във високите части от сняг. В готовност за работа са били 166 снегорина, посочват от Столичната община. През нощта срещу неделя са извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по които се движи масовия обществен транспорт в районите „Средец“ , „Оборище“, „Сердика“, „Панчарево“, „Витоша“ и Банкя“. Още: Шофирайте внимателно! Над 260 снегорина чистят републиканските пътища

Каква е ситуацията в столицата

Снимка: БГНЕС

В останалите райони са извършени обработки на критични участъци от уличната мрежа, както и на мостови съоръжения. Във планинските райони -„Панчарево“ и „Витоша“ са извършени обработени и по улици със обществена значимост и вътрешно-квартални улици.

Още: Близо 500 машини чистят пътищата от снега, има условия за заледявания

Опесъчени са пътищата в Природен парк „Витоша“– „ Драгалевци – х. Алеко“ и „Бояна – Златни мостове“. Градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути.

АПИ апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

Още: Над 100 снегорина чистят в София