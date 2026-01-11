Вървим по-добре с еврото от Хърватия: Проверките на стоки и услуги не спират

Проверени са над 1000 обекта от Националната агенция по приходите (НАП) и при 28 броя са установени нарушения, свързани с повишаване на цените по закона за въвеждане на еврото. Проверени са 140 хранителни продукта, 174 фитнеса, 89 паркинга и два ресторанта. Само при 28 броя има доказано повишаване на цените. Данните представи председателят на координационния център за еврото Владимир Иванов пред БНР. Още: Под прицел са и паркингите: НАП плаши с глоби до 200 000 лева

Той обясни, че всякакъв вид твърдения и митологеми, че ще катастрофира с еврото, всичко това отиде в историята. Тръгваме много добре с еврото, посочи Иванов и добави, че нарушенията са около 7% от извършения брой проверки.

„Смело мога да кажа, че вървим по-добре с еврото от Хърватия“, отчете Владимир Иванов.

Регулаторите не спират работа, проверките продължават

Снимка: iStock

Още: Как се справят пощите и стига ли еврото: Отговорът от транспортния министър в оставка

136 броя са извършените проверки от Комисията за защита на потребителите (КЗП), като са образувани 17 преписки и 12 са издадените наказателни постановления.

Проверени са и 3 медицински лаборатории, като е установено повишаване на цените и предстои да се установи дали е правилно или не.

„Има една добра среда, доста са малко хората, които преминават в нарушаване на закона“, изтъкна Владимир Иванов. Основните нарушения по места са свързани с неиздаване на касови бележки или неплащане на данъци.

От думите му стана ясно, че банките са заредени с евробанкноти и не връщат хора. Около 46% вече от паричната маса е в ръцете на БНБ.

Владимир Иванов посочи, че няма такава идея да бъде удължаван срокът за плащане с лева след 31 януари. Няма причина да бъде удължаван, тъй като процесът върви много добре, увери той.

Владимир Иванов допълни, че и дори малките кметства са се организирали много добре с въвеждане на еврото.

