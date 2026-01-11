Сарафов губи силата си на главен прокурор: АКФ за кризата и за изхода от "недомлъвките"

От юли месец миналата година държавата няма главен прокурор или изпълняващ функциите главен прокурор. По силата на Закона за съдебната власт се въведе законово ограничение от 6 месеца за временно изпълняващи функциите на главен прокурор и те изтекоха. Борислав Сарафов губи качеството си на изпълняващ главен прокурор по силата на закона. Това заяви пред БНР Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд.

Според него КС трябва да каже за законовата разпоредба дали въпросните 6 месеца противоречи или непротиворечи на Конституцията. „Противоконституционно е да имаме временен мандат, който може да продължи и 10 години, при положение, че мандатът на главния прокурор е 7 години. Въпросът е дали конкретната разпоредба трябва да се приложи спрямо Сарафов или не трябва да се приложи“, поясни Янкулов.

Той изтъкна, че няма кой в държавата да каже дали Сарафов трябва да продължи да си стои в кабинета или не.

„Всичко това говори за една дълбока криза, която се дължи на правните ни разбирания. Влизаме в едни абсурдни ситуации, в които се оказва, че правото и институционалния ред не може да регулира. Не знаем кои са съдиите от Конституционния съд, които са взели решението за становището на Сарафов да не бъде взето предвид при разглеждане на въпросното конституционно дело“, добави Янкулов.

Изходът от "недомлъвките" на Върховния и Конституционния съд за Сарафов

Снимка: БГНЕС

По думите му не може да се навлиза в правомощията на главния прокурор и то от конституционно съобразните му правомощия от Обикновено Народно събрание, а трябва Велико Народно събрание. След като главният прокурор е толкова ключова фигура, а без него прокуратурата не може да оперира законосъобразно, защото отсъства крайният върховен гарант за прилагането на закона, коментира Янкулов.

Според него проблемите в прокуратурата са дълбоки и са свързани с начина, по който държавното обвинение осъществява правомощията си. „Това за нашата правна действителност и в продължение на 6 месеца да има прокуратура, която не се управлява съобразно закона, е нещо като много дълбока криза на правовата държава“, посочи Андрей Янкулов.

Той посочи, че Върховният съд и Конституционния съд казват с „недомлъвки“, че Сарафов не може да изпълнява функциите на главен прокурор и той продължава да бъде там. Изходът би могъл да бъде много лесен, ако тези, които са определили Сарафов да изпълнява функциите на главен прокурор, да изберат следващ временно изпълняващ функциите за още 6 месеца, предложи Андрей Янкулов.

„Няма разумно и логично обяснение защо Сарафов е толкова важен за прокуратурата, та не може някой друг за 6 месеца да поеме временното управление на институцията. Това е въпросът, който няма логичен отговор“, отбеляза той.

