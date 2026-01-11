В Иран подпалиха сграда на данъчните, стрелбата по улиците не спира (ВИДЕО)

Яростта на протестите срещу режима на аятоласите в Иран стигна до ново ниво. Протестиращи успяха да подпалаят сграда на Иранската данъчна администрация - в източен Техеран. Видеокадри показват, че разрушенията са значителни - Още: Иранските сили стрелят още повече по протестиращи, броят на убитите расте (ВИДЕО)

Masses are now marching through Valiasr Street in Tehran. Preliminary reports indicate the Iranian Tax Administration building is on fire.



Across multiple cities, disturbing updates are pouring in, wounded and killed numbers are rising fast. The regime is throwing everything it… pic.twitter.com/iYl4WS5hor — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 10, 2026

Confirmed. The East Tehran Tax Administration building has been destroyed. https://t.co/ZYkPpnM1fH pic.twitter.com/qh8EobClmB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 10, 2026

Появиха се и видеокадри, на които се твърди, че се вижда как представители на иранските сили за сигурност, най-вероятно на Революционната гвардия, стрелят по демонстранти:

It continues as we speak. What Iran doesn’t want the world to see: IRGC-linked thugs disguised as civilians, riding motorcycles, are roaming places like Ferdows Boulevard in east Tehran, firing live rounds at anyone they suspect of protesting. These are Iran's 'secret crackdown… https://t.co/IMyYwud0Ia pic.twitter.com/Zs2Omfy4Kb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2026

Междувременно, след като на няколко пъти американският президент Доналд Тръмп заплаши аятолах Хаменей да спре да убива хора и че САЩ ще се намесят, сенаторът-републиканец Линдзи Греъм също използва социалните мрежи, за да се изкаже по въпроса. "Помощта идва" - такова послание отправи той чрез профила си в социалната мрежа "Х" към иранците, с призив да се държат. Колко точно идва помощ, след като Греъм от пролетта на 2025 година обещава нов, много по-строг режим на санкции срещу руския петрол и мита за всеки, който го купува, а това не е станало още - всеки може да си направи изводи - Още: САЩ обсъждат удари срещу аятолаха. Данни, че "Хизбула" помага на Хаменей срещу яростта на протеста (ВИДЕО)