В Иран подпалиха сграда на данъчните, стрелбата по улиците не спира (ВИДЕО)

11 януари 2026, 08:46 часа 161 прочитания 1 коментар
Яростта на протестите срещу режима на аятоласите в Иран стигна до ново ниво. Протестиращи успяха да подпалаят сграда на Иранската данъчна администрация - в източен Техеран. Видеокадри показват, че разрушенията са значителни - Още: Иранските сили стрелят още повече по протестиращи, броят на убитите расте (ВИДЕО)

Появиха се и видеокадри, на които се твърди, че се вижда как представители на иранските сили за сигурност, най-вероятно на Революционната гвардия, стрелят по демонстранти:

Междувременно, след като на няколко пъти американският президент Доналд Тръмп заплаши аятолах Хаменей да спре да убива хора и че САЩ ще се намесят, сенаторът-републиканец Линдзи Греъм също използва социалните мрежи, за да се изкаже по въпроса. "Помощта идва" - такова послание отправи той чрез профила си в социалната мрежа "Х" към иранците, с призив да се държат. Колко точно идва помощ, след като Греъм от пролетта на 2025 година обещава нов, много по-строг режим на санкции срещу руския петрол и мита за всеки, който го купува, а това не е станало още - всеки може да си направи изводи - Още: САЩ обсъждат удари срещу аятолаха. Данни, че "Хизбула" помага на Хаменей срещу яростта на протеста (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
