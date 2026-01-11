Църковен празник на 12 януари: Почитаме големи светци, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

На 12 януари се чества паметта на Света Татяна Римска, както и на Свети Сава. В народната традиция този църковен празник се свързва с определени традициите, суеверията и забрани.

Имен ден празнуват Татяна, Татян, Таня, Таньо, Таню, Татияна, Татяна, Траяна, Сава.

Какъв църковен празник е на 12 януари?

Православният празник 12 януари (25 януари по стар стил) е денят на паметта на света мъченица Татяна, живяла през III век в Рим, както и на Свети Сава, архиепископ на Сърбия. Тя е една от малкото светици, почитани, както от Православната, така и от Католическата църква.

Татяна произхожда от заможно християнско семейство, родителите ѝ я отглеждали в тази вяра. Когато достига зряла възраст, тя решава да се откаже от брака и да се посвети на служене на църквата. Скоро, заради добродетелния си живот, е ръкоположена за дякониса.

Един ден езичници хванали Татяна и я отвели в храма на Аполон, където принудили дяконисата да се поклони пред статуята на бога. Татяна започнала да се моли на Исус и точно в този момент се случило земетресение, което срутило част от храма. Чрез молитвата на Татяна статуите на езическите богове били разрушени три пъти, а момичето било подложено на мъчения, но или мъченията не я убили и раните зараснали за една нощ. По време на едно от тези мъчения Татяна започнала да се моли на Бог и Той изпратил четири ангела при мъчителите ѝ. След това палачите повярвали в Христос. Другите преследвачи, уплашени, осъдили мъченицата на смърт и екзекутирали баща ѝ заедно с нея.

Църковен празник на 9 януари: НЕ правете това, за да не си навлечете безпаричие и беди

Архиепископ Сава е един от най-почитаните светци в Сръбската православна църква. Той основава автокефалната Сръбска православна църква и става неин първи архиепископ през 1219 г. Сава е роден около 1169 г. в управляващото семейство Неманя. Когато навършва 17 години, той приема монашески обети на Света гора Атон. Четири години по-късно бащата на Сава абдикира от трона на Сръбското кралство и също приема монашески обети. Заедно със Сава основават манастира Хиландар на Света гора Атон. Майката на Сава, Анна, по-късно също приема монашески обети и след смъртта си е канонизирана като Света Анастасия Сръбска.

През 1208 г. Сава се завръща в Сърбия, основава автокефалната Сръбска православна църква и става неин първи архиепископ. Той създава и осем нови епархии, където учениците му стават епископи. Сава изпраща и свещеници в различни краища на държавата, за да проповядват и да отслужват тайнствата. Манастирите в Сърбия приемат правилата на Света гора, Мала Азия и Палестина.

През 1234 г. Сава тръгва за Йерусалим, а в Палестина основава манастир и болница за православни поклонници. На връщане архиепископът умира в България и е погребан в българската столица Търново. През 1237 г. сръбският крал Владислав, племенник на Сава, пренася мощите на светеца в Милешевския манастир.

Голям църковен празник иде утре, 7 януари, спазват се редица традиции и обичаи

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани

Ако няма звезди в небето, това означава, че времето ще се промени. Ако вали сняг, това означава, че лятото ще бъде дъждовно. Ако духа вятър от юг, това означава, че ще има топло и плодородно лято.

На църковния празник 12 януари, както и на всеки друг ден, е забранено да се използват обидни думи и да се завижда. Църквата осъжда мързела, алчността, завистта, отмъщението; човек не може да откаже помощ и милостиня.

Според общоприетото поверие, днес не бива да се прави нищо: да се карат или дори да се разрешават спорове по мирен начин. Също така, човек трябва да избягва пиенето на алкохол – според общоприетото поверие, миризмата на пиян човек може да бъде доловена от зли духове.

На този православен празник хората се обръщат към светците с молитви, молейки за защита от врагове и клевети.

В миналото е било обичайно да се пече хляб в деня на Св. Татяна, символизиращ слънцето. Най-възрастната жена в семейството приготвя хляба и го разделя между домакинството. Вярва се, че преди залез слънце човек трябва да извърши добро дело - да даде милостиня, да помогне на нуждаещите се, да нахрани птици или бездомни животни или да участва в благотворителна дейност. Вярва се, че добрите дела ще се върнат стократно, а Света Татяна ще му помогне за изпълнението на най-съкровените желания.

8 януари: Какъв народен и църковен празник отбелязваме на този ден