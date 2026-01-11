Аз не знам да сме се целували с ГЕРБ, но правихме съвместни политики

Думите от заглавието са на председателя на БСП-София в Столичния общински съвет (СОС) Иван Таков пред БНТ. Той отчете, че основният опонент на БСП е бил именно ГЕРБ, но се опитали заедно да спрат струтването на държавата. В студиото на БНТ Таков изрази задоволството си, че БСП отива на конгрес преди предсрочните парламентарни избори.

"Трябва ни нов заряд за изборите. Конгресът е изключително необходим за партията в момента", посочи Таков с аргумент да има нова мотивация и нова платформа за предсрочните парламентарни избори. Таков заяви, че ще може да се нагърби със задачата да изготви нова платформа на БСП за предсрочните избори, дори и да е кандидат за председател на левите. „Не изключвам такава възможност да се кандидатирам за председател на БСП“, загатна той.

Още: Жаблянов: Няма ясна опозиция в БСП

Сочен ли е Зафиров с пръст?

Снимка: БГНЕС

Таков уточни, че по време на пленума е нямало сочене с пръст и обвинения спрямо сегашния лидер на столетницата Атанас Зафиров. „Миналото вече е минало и ние трябва да гледаме напред. Пред нас предстоят много важни за БСП избори. Участието ни в управлението не се приемаше еднозначно и пораждаше много въпроси затова, че бяхме единствената лява партия в управлението, но в никакъв случай няма да пропуснем и позитивните неща, които свършиха нашите министри“, отчете Таков.

За него е важно да има разум и обединение около фигури на конгреса, които имат ясна идея накъде ще върви партията.

Иван Таков е убеден, че „БСП-Обединена левица“ ще влезе и в следващото Народно събрание. „Ние искаме доверието на хората и по-добър резултат от последните предсрочни парламентарни избори. Възможно е и ние ще го покажем в кампанията. Ние се борим за доверието на хората, за да защитаваме определени групи“, аргументира се той.

Таков заяви още, че БСП би си партнирала с президента Румен Радев, ако направи партия.

Още: Разделение в БСП: трябва ли да има конгрес и смяна на ръководството