Как да се справим със сивата плесен в градината и да я предотвратим в бъдеще?

Представете си, че се разхождате из градината си, за да се насладите на красивите си цветя, само за да откриете, че са покрити с пухкав сив налеп. Това може да бъде доста обезсърчително, особено след като сте работили толкова усилено, за да накарате цветните си лехи да преливат от цвят . Тази пухкава сива плесен не само изглежда изключително грозно по цветята, но е и сериозна гъбична инфекция, която може да убие засегнатите венчелистчета и с времето цялото цвете.

Сивата плесен, известна още като Botrytis fungi, започва тихо. Първоначално се появява по венчелистчетата, листата или стъблата на цветята като малки, напоени с вода, светлокафяви петънца. Тези петънца обаче по-късно се уголемяват, стават неправилни и се покриват с множество спори. Инфекцията се причинява от гъбата Botrytis cinerea, която засяга широк спектър от декоративни растения, включително здравец, циния и много други. Освен това, тя не щади никакви части от растението.

Нежните тъкани като цветни листенца, млади разсад и пресни пъпки са изложени на най-голям риск. И ако му дадете период на хладно и влажно време, той се разпространява като горски пожар. Борбата с Botrytis може да бъде трудна. Той бързо нахлува в растенията гостоприемници и освобождава множество спори, които се движат във въздуха. Въпреки това, с правилните познания и правилния подход, можете да предотвратите този и други видове гъбички да завладеят градината ви .

Защо сивата плесен е толкова често срещана и какво ѝ помага да се развива?

Повечето видове Botrytis виреят в тесен кръг от гостоприемници, но гъбата, причиняваща сивата плесен, т.е. Botrytis cinerea, може да зарази над 1400 вида. Но какво я прави толкова успешна? Разбирането на жизнения ѝ цикъл, тактиките за оцеляване и условията, които ѝ помагат да вирее, може да ви помогне да я държите под контрол. Гъбичката вирее в хладни и влажни условия, особено в градини, които са претъпкани, сенчести и без добра циркулация на въздуха. Плевелите и остатъците от растителни отпадъци често са дом на сивата плесен.

Спорите, освободени оттам, след като се разпространят по въздуха, могат да растат върху почти всеки влажен или разлагащ се растителен материал. Покълването им върху растенията обаче се случва най-често при определени условия. Например, повърхностите на растенията, които остават мокри в продължение на няколко часа, са практически открита покана за Botrytis. Други критични фактори, които спомагат за разпространението му, включват влажност над 93% и температури между 10 и 18 градуса по Целзий. Също така, внимавайте за наранявания по растенията.

Гъбичките понякога се промъкват през рани в растенията. Дори прекомерното торене може да нарани растителните тъкани, което улеснява размножаването на сивата плесен. Тази комбинация от влага, температура, заедно с широк спектър от гостоприемници, висока репродуктивна производителност и гъвкав начин на заразяване, позволява на сивата плесен да процъфтява в градините.

Как да се справим със сивата плесен в градината и да я предотвратим в бъдеще?

Тъй като сивата плесен се разпространява бързо и е изключително разрушителна, трябва да действате бързо. Започнете с внимателно премахване и изхвърляне на заразените венчелистчета, листа и стъбла, за да спрете производството на спори. Никога не компостирайте болните растения. Също така, не пропускайте почистването на инструментите си след резитба! Спорите на Botrytis могат лесно да се пренесат по повърхностите на остриетата и да се пренесат върху здрави растения. Затова не забравяйте да избършете инструментите си със 70% алкохол или да ги накиснете в 10% разтвор на белина, след като сте отстранили всички заразени части. За да предотвратите бъдещо нападение, можете да използвате фунгициди като хлороталонил и манкоцеб.

Но в повечето случаи те не са наистина необходими. Добрите културни практики сами по себе си обикновено са достатъчни, за да се държи сивата плесен под контрол и на управляеми нива. Контролът на влагата е най-добрата ви защита срещу сивата плесен. Също така, след като условията изсъхнат, много цъфтящи растения могат да се възстановят сами. Добрият въздушен поток е друго нещо, което може да помогне. Затова дайте на растенията си достатъчно пространство, подрежете гъстите гроздове и се отървете от всички неподвижни, „мъртви“ въздушни“ зони, така че листата да не остават мокри твърде дълго.

Освен това, редовно отстранявайте мъртвите цветове, листа и отпадъци. И накрая, избягвайте поливане отгоре и практики, които оставят растенията влажни през нощта или за дълго време. Ако е възможно, използвайте капково напояване или инвестирайте в добри напоителни системи за вашите цветни лехи .