Как да вземете резници от домати през ноември

В повечето случаи градинарите третират доматените си растения като едногодишни. Доматите са топлолюбиви растения, които виреят на изобилие от слънчева светлина и няма да развият добре плодове, след като нощните температури паднат под 15 градуса по Целзий. Въпреки че презимуването е опция, не всички имаме късмета да имаме достъп до оранжерия и не винаги е възможно да внесем целите си доматени растения вътре за зимата . Вместо това, помислете за събиране на резници, за да отглеждате нови доматени растения вътре.

Въпреки че не е задължително да берете плодове на закрито, това е начин да се грижите за доматените растения през зимата , така че да са готови за следващия вегетационен период през пролетта. Това е чудесен вариант и ако сте отгледали растение от редки или скъпи семена и се надявате да му се радвате по-дълго. Преди да продължите, знайте разликата между сортовете домати. Има две основни групи доматени растения: детерминантни и индетерминантни. Детерминантните доматени растения произвеждат по-голямата част от плодовете си за кратък период и спират да растат, след като достигнат определен размер. Индетерминантните доматени растения растат и дават плодове през целия сезон и този вид домат е идеалният кандидат за вземане на резници преди настъпването на зимата.

Как да вземем и да се грижим за резници от доматени растения

Използвайте ножица, за да вземете резник с дължина от 7,5 до 12 см от доматеното растение преди първата слана. Ще искате да се насочите към издънки или филизи, намиращи се между клона и стъблото. Обикновено стъбло също ще свърши работа, стига да има няколко листа и да расте активно. Не забравяйте да вземете няколко резника, в случай че някои от тях не успеят да пуснат корени. Подгответе резниците си, като ги отстраните от долните листа. След това просто ги поставете в отделни чаши с вода и ги на слънчев прозорец. Следете нивото на водата и я доливайте, когато е необходимо, като сменяте водата редовно, за да я поддържа прясна. Резниците би трябвало да започнат да пускат корени след около седмица.

След няколко седмици от резниците би трябвало да са пораснали много бели корени. След това можете да ги засадите в саксия с добре дренирана почва. В идеалния случай вашите доматени растения трябва да получават от 6 до 8 часа ярка, пряка слънчева светлина на ден. Тъй като денят е по-кратък през зимата, може да се наложи да добавите допълнително осветление за отглеждане, за да поддържате растенията си здрави. Не забравяйте да ги редувате редовно, за да осигурите равномерен растеж.

Когато температурите навън започнат да се покачват в началото на пролетта, можете да поставите доматените си растения навън, за да се втвърдят и аклиматизират към откритото пространство. След като опасността от замръзване отмине, е безопасно да засадите доматените си растения в градината си . Като алтернатива, можете да ги оставите да растат в саксиите си през целия сезон.