Само така е правилно да размножите мирна лилия

Мирните лилии не са истински лилии. Те са тропически, вечнозелени растения от семейство Арум, произхождащи от тропическа Централна и Южна Америка. Тези растения виреят в горската почва, получавайки пъстра слънчева светлина и постоянна влага. Възпроизвеждането на тези условия в дома е ключът към поддържането на вашата мирна лилия щастлива и здрава.

С достатъчно светлина, мирните лилии образуват бели до почти бели цветове, започвайки от началото на лятото, и продължават да цъфтят през цялата година при подходящи условия.

Повечето домашни сортове мирни лилии растат до 40 см височина, но по-големите сортове за открито могат да достигнат до 1,8 м височина. Мирните лилии не са студоустойчиви, така че могат да се отглеждат на открито само в топъл и влажен климат

За разлика от много стайни растения, мирните лилии не могат да се размножават от листни или стъблени резници. Вместо това, те се размножават чрез разделяне на растението. За да направите това, извадете растението от саксията му и внимателно разхлабете кореновата топка, търсейки естествени кичури или снопчета.

„Ще откриете издатина в основата с множество листа и корени“, казва Дюран. Тези части могат внимателно да се разделят на ръка или с чист нож.

Засадете всяко отделение в прясна почва, полейте обилно, докато водата се оттече от дъното, и поставете новите растения на светло място близо до прозорец.

Често срещани проблеми

Дори растенията, които не изискват много грижи, могат да се сблъскат с проблеми. Лилиите мир често имат кафяви върхове на листата , пожълтяване на листата и увяхване.

Кафявите връхчета на листата са един от най-често срещаните проблеми, с които се сблъскват собствениците на миролюбиви лилии, казва Дюран. Това често се причинява от сух въздух в помещенията, прекомерно торене или използване на чешмяна вода, която може да съдържа соли и минерали, натрупващи се в почвата. За да се справи с проблема, тя предлага преминаване към дестилирана, дъждовна или вода с обратна осмоза, намаляване на честотата на торене и подрязване на покафенели връхчета.

Пожълтяването на листата може да има няколко причини, включително недостатъчна светлина, прекомерно поливане, недоливане на вода или естествено стареене. Напълно нормално е миролюбивите лилии да сменят по-старите си листа, за да освободят място за нови растения. Дюран препоръчва подрязване на пожълтелите или умиращи листа, осигуряване на дренажен отвор в саксията, за да се предотврати гниене на корените, и редовно поливане, за да се избегне стрес.

Увяхването, което не се възстановява бързо след поливане, обикновено е признак за неправилно управление на влагата. Лилиите могат да увехнат, ако им се позволява да изсъхват твърде често, но упорито увяхване може да показва и гниене на корените , казва Дюран. Ако проблемът е в преовлажняването, не позволявайте на горните пет сантиметра почва да изсъхнат напълно. Ако има съмнение за гниене на корените, огледайте корените, отрежете всички повредени части и пресадете растението в прясна, добре дренирана почвена смес.