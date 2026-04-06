Как да защитите хортензиите от вредители през пролетта

Точно както ви привличат вашите хортензии през пролетта, така са привлечени и вредителите. По-високите температури и влажните почви са идеалната среда за размножаване на насекоми. Хортензиите имат нежни нови листа и пъпкуващи цветове, подходящи за хранене с насекоми. Така че, когато правите ежедневните си пътувания, за да видите как се развиват растенията, бъдете внимателни за вредители. Ранната борба с вредителите ще поддържа вашите хортензии в най-добрия им вид и здрави.

Често срещани вредители, които засягат пролетните хортензии

Листни въшки

Още: Японска хортензия: Обича сянка и е дори по-зрелищна от градинската

Листните въшки са малки насекоми, смучещи сок, които причиняват изкривяване на листата и стъблата на хортензията. Търсете зелени, жълти, черни или кафяви крушовидни насекоми с дължина около 3 до 4 мм по долната страна на листата или по стъблата. Те имат дълги антени и обикновено се разпространяват в големи популации. Листните въшки отделят сока като медена роса, оставяйки листата лепкави и податливи на саждиста плесен. Плесеньта няма да убие хортензията; тя обаче може да блокира фотосинтезата и да причини пожълтяване на листата.

Паякообразни акари

Паякообразните акари са толкова малки, че вероятно ще забележите щетите от тях, преди да видите насекомото. Под лупа тези движещи се жълти, червени, кафяви или зелени точки имат осем крака, които помагат за разпознаването. Акарите се хранят с листата, оставяйки лунички и леки паяжини. Нашествието на паякообразни акари, ако бъде открито рано, обикновено няма да убие иначе здрава хортензия, но ще причини петна по листата.

Японски бръмбари

Още: Почвата за хортензии не е просто торф: Направете тази смес и вашите храсти ще се отрупат с цветове

Това не са сладки червени калинки . Японските бръмбари имат медно оцветени гърбове с метално зелена или синя глава. Бръмбарите зимуват под земята, като възрастните се появяват в края на пролетта. Лесно се забелязват благодарение на размера си, около 1,25 см дълги, и оцветяването си. Бръмбарите обикновено се хранят с листата на дъболистната хортензия, оставяйки жилки след себе си за дантелен скелет.

Охлюви

Представете си Джаба Хижата от „Междузвездни войни“ и бързо ще можете да разпознаете охлюв . Те са кафеникаво-сиви, с меко тяло, без крака, но имат два чифта опипващи устройства на главите си. Охлювите произвеждат слуз и я използват, за да се движат. Откриването на следа от изсъхнала слуз означава, че са активни във вашата градина. Въпреки че охлювите обикновено не избират хортензии за хранене, ако имате голямо нападение от растения, те ще се хранят с нежни, появяващи се листа, причинявайки дупки и назъбени ръбове.

Гъсеници

Още: Как да подрежете хортензията, така че да расте пълна и храстовидна

Листопадната хортензия ( Olethreutes ferriferana ) е вид молец, който снася яйца по клоните на хортензията. Когато ларвите се появят, те образуват отличителни листни мрежи, които здраво свързват два или повече развиващи се листа, за да образуват подслон. Те се хранят и какавидират в подслон. Тези гъсеници обикновено се срещат по гладки хортензии ( H. arborescens) в по-хладен климат от планините на Северна Каролина през Тенеси до Северен Тексас.

Брашнести буболечки

Ако видите малки памучни петънца по нежните стъбла или листа на хортензията, това са брашнести червеи . Насекомите са малки и овални с бяло или сиво пухкаво восъчно покритие. Те пълзят и се движат бавно, но се размножават бързо и в големи количества. Подобно на листните въшки, те смучат сок от растението и отделят медена роса, която привлича мравки и саждиста плесен. Брашнестите червеи се срещат най-често по хортензиите, отглеждани като стайни растения. Щетите включват закърнели, жълти или увяхнали листа и загуба на цветни пъпки.

Как да идентифицирате и контролирате щетите от вредители по пролетната хортензия

Още: Как да наторите хортензии преди разгара на пролетта за по-големи и по-богати цъфтежи

Големи вредители като японски бръмбари и охлюви са лесни за забелязване, но може да се наложи да използвате лупа, за да определите кое малко същество е нападнало вашата хортензия. Добра идея е да проверявате растенията няколко пъти седмично по време на ранния пролетен растеж, за да можете да контролирате проблемите с вредителите рано.

Методите за контрол включват ръчно бране на вредители от растението, използване на инсектицидни сапуни или прилагане на пестициди.

Листни въшки: За да контролирате нападението от листни въшки, изплакнете ги със силна струя вода или нанесете инсектициден сапун.

Паякообразни акари: В повечето случаи паякообразните акари по хортензиите се контролират от естествено срещащи се хищници. За да предотвратите нападения, избягвайте използването на широкоспектърни инсектициди, които убиват полезни насекоми заедно с акарите. Поливайте хортензиите добре, за да издържат на щети от паякообразни акари.

Още: Колко време отнема да се превърне розова хортензия в синя?

Японски бръмбари: Най-добрият начин да се отървете от тези бръмбари е да ги откъснете на ръка и да ги унищожите в съд със сапунена вода. Инсектицидите са ефективни, но никога не трябва да се прилагат, когато хортензиите цъфтят, за да се предпазят опрашителите и други полезни насекоми.

Охлюви: Препоръчва се ръчно отстраняване на охлюви от хортензиите в съд със сапунена вода. Поставете капани за охлюви, като поставите влажни вестници под хортензиите през нощта. Проверявайте за охлюви всяка сутрин и ги унищожавайте. Повтаряйте този процес всяка вечер, докато не изчезнат повече. Можете също да заровите плитки купички с бира, така че ръбът да е на нивото на земята. Охлювите се привличат от миризмата на мая и се давят. Почиствайте купичките и освежавайте бирата всяка вечер, докато охлювите изчезнат.

Кога да торите хортензии за най-добри цъфтежи

Гъсеници: При първите признаци на преплетени листа, внимателно ги разкъсайте и отстранете и унищожете гъсеницата.

Брашнести червеи: Ако растението е леко нападнато, можете да откъснете отделни брашнести червеи и яйчените торбички или да потупите всяка една с памучен тампон, напоен със спирт. За по-големи нападения използвайте инсектициден сапун или масло от нийм.