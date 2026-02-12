Как и кога да изкарате растенията от латентно състояние за пролетната градина

Почти всички растения преминават в състояние на латентност през зимата – независимо дали растат на закрито или в градината. Този период на почивка е от решаващо значение за оцеляването им, за да се възстановяват всяка година. Макар че латентността на растенията по време на студени условия е важна, тя може да бъде също толкова важна и по време на стрес. Например, по време на периоди на екстремни горещини или суша, много растения (особено дървета) преминават в състояние на латентност, като хвърлят листата си рано, за да запазят малкото влага, която може да е налична, за да осигурят оцеляването си.

Привеждане на растението в спящ режим

Обикновено не е необходимо да правите нищо, за да накарате растението да премине в латентно състояние. Това обикновено се случва само, въпреки че някои стайни растения може да се нуждаят от привикване. Повечето растения могат да усетят по-късите дни към края на лятото или началото на есента. С наближаването на по-ниските температури скоро след това, растежът на растенията ще започне да намалява, когато навлязат в латентно състояние.

При стайните растения може да е полезно да ги преместите в по-тъмна и по-хладна част на дома, за да им позволите да преминат в латентно състояние. След като растението е в латентно състояние, растежът на листата може да е ограничен и дори да опадат, но корените ще продължат да растат и да процъфтяват. Ето защо есента често е идеално и предпочитано време за пресаждане.

Външните растения, които са в земята, няма да се нуждаят от помощ, въпреки че саксийните растения на открито може да се нуждаят от преместване, в зависимост от климата и вида растение. Повечето саксийни растения могат да се преместят на закрито или за по-издръжливи видове, неотопляем гараж ще бъде достатъчен през зимата. За напълно латентно растение (такова, което губи листата си) може да се полива и месечно по време на зимния латентно състояние, но не повече от това.

Съживете спящо растение

В зависимост от местоположението ви, може да отнеме седмици, докато растенията излязат от състояние на покой през пролетта. За да съживите спящо растение на закрито, върнете го на непряка светлина . Полейте го обилно и му дайте много тор (разреден наполовина), за да насърчите нов растеж. Не премествайте саксийни растения обратно навън, докато не отмине всякаква заплаха от замръзване или ниски температури. Повечето растения на открито изискват малко поддръжка, освен подрязване, за да се даде възможност на нови растения да се развият. Доза тор през пролетта също може да помогне за насърчаване на повторния растеж на листата, въпреки че често това се случва по естествен път, когато растението е готово.