12 февруари 2026, 15:17 часа 306 прочитания 0 коментара
Брендън Фрейзър и Рейчъл Вайс се събират за "Мумията" 4

След години на спекулации и надежди от страна на феновете, Universal Pictures официално потвърди: носителите на "Оскар" Брендън Фрейзър и Рейчъл Уайз се завръщат във вселената на "Мумията". Четвъртият филм от поредицата е насрочен за широко киноразпространение на 19 май 2028 г., като студиото вече е запазило датата за мащабно събитийно заглавие.

Новата продукция ще бъде режисирана от Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Гилет (творческият тандем зад "Ready or Not"), по сценарий на Дейвид Когешал ("The Family Plan", "Orphan: First Kill"). Подробностите около сюжета се пазят в строга тайна, но очакванията са филмът да върне духа на оригиналните приключения, съчетавайки носталгия с модерна визия.

Поредицата, която се превърна в световен хит

Франчайзът стартира с римейка на "Мумията" от 1999 г., който бързо се превръща в световен хит. Историята за авантюриста Рик О’Конъл и египтоложката Евелин Карнахан, които неволно събуждат древно зло, съчетава приключение, хумор и свръхестествени елементи по начин, който печели милиони зрители по света.

Продължението "Мумията се завръща" (2001) затвърждава успеха, а общите приходи на поредицата достигат впечатляващите 1,8 милиарда долара. Третият филм - "Мумията: Гробницата на императора Дракон" (2008) — излиза без участието на Рейчъл Уайз, което прави нейното завръщане сега особено значимо за почитателите на оригиналната трилогия.

Снимка: Getty Images

Поредицата "Мумията" изигра ключова роля в утвърждаването на Брендън Фрейзър като екшън звезда в края на 90-те и началото на новия век. Химията между него и Рейчъл Уайз бе сред основните причини за успеха на филмите, а динамичната им екранна връзка се превърна в емблематична за жанра.

След по-неуспешния опит за рестарт на вселената през 2017 г., студиото очевидно залага на сигурна формула — връщане към оригиналния актьорски състав и към приключенския тон, който направи „Мумията“ глобален феномен.

Сред продуцентите отново е Шон Даниел, който стои зад всяка част от франчайза още от 1999 г. Към него се присъединяват Уилям Шерак, Джеймс Вандербилт и Пол Найнстийн чрез Project X Entertainment. Освен в главна роля, Брендън Фрейзър ще се включи и като изпълнителен продуцент, пише "Variety".

Ева Петрова
