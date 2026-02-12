Най-вредните храни за панкреаса

Панкреасът е тънък, дълъг 15 см орган, който се намира зад стомаха и под черния дроб . Той е жизненоважен орган с две ключови роли - помага на тялото да смила храната и произвежда хормони, които контролират нивата на кръвната захар.

Каква е функцията на панкреаса?

Панкреасът има две основни функции. Първо, той помага на тялото да разгражда, смила и усвоява храната. Второ, той произвежда хормони , които помагат за контролиране на нивата на кръвната захар.

Още: Дори не подозирате, че този плод е радиактивен

Кои са частите на панкреаса?

Панкреасът е изграден от жлезиста тъкан и каналчета (каналчета, през които протичат телесните вещества). Тези каналчета помагат на течността от панкреаса да потече в дванадесетопръстника (част от тънките черва).

Панкреасът е изграден от 2 вида клетки.

Ендокринни клетки (островчета на Лангерханс) : тези клетки са отговорни за производството на хормони като глюкагон и инсулин, които работят заедно, за да регулират нивото на кръвната захар в тялото ви.

Още: Кога хранителните добавки могат да станат опасни

Екзокринни клетки (ацинарни клетки) : тези клетки освобождават храносмилателни ензими, които помагат за разграждането на храната, така че тялото ви да може да абсорбира и използва хранителните вещества.

Белият хляб е в черния списък на диетолозите от години, но ново проучване показва, че има хлебни изделия, които нанасят още повече вреда на тялото ви. Въпреки че може да си мислите, че избирате „по-малкото зло“ за закуска, панкреасът ви е пряко засегнат от захарта и скритите мазнини.

Често се пренебрегва фактът, че обикновеният бял хляб вече не е най-големият враг на кръвното налягане и нивата на инсулина. Ежедневният навик да купуваме пресни, ароматни сладкиши крие капан, който бавно, но сигурно изчерпва енергийните резерви на тялото ви.

Сред диетолозите е общоприето, че гликемичният индекс определя скоростта на стареене на нашите органи. Въпреки че белият хляб заема високо място, бутер тестото (обикновено или с пълнеж) е истинска хранителна бомба , съобщава „Govorise“ .

Още: Истина или мит: По-полезни ли са сладките картофи от обикновените

Практиката показва, че комбинацията от рафинирано брашно и индустриални трансмазнини (маргарин) създава вещество, което е изключително трудно за преработка от панкреаса. Докато обикновеният хляб съдържа брашно, вода и мая, бутер тестото е наситено с добавки, които удължават свежестта, като същевременно увеличават риска от инсулинова резистентност.

Когато ядете бутер тесто вместо обикновено хранене, протичат следните процеси:

Внезапно освобождаване на инсулин: Панкреасът работи „извънредно“, за да преработи огромното количество захар от бялото брашно.

Отлагане на висцерални мазнини: Мазнините от печени изделия се отлагат най-бързо върху вътрешните органи.

Още: Всяка емоция си има свой орган: Черният дроб е свързан с гнева, бъбреците със страха

Хронична умора: Спадът на кръвната захар след два часа ви оставя без енергия или концентрация.

Какво да изберете вместо сладкиши

Ако белият хляб все още е основата на вашата диета, опитайте да го замените с по-здравословни алтернативи, които защитават здравето ви. Вместо бързи захари, избирайте храни, които освобождават енергия по-бавно. А те са:

– Хляб, приготвен от покълнали зърна .

Още: Истина или мит: Може ли наистина да ядете мухлясал хляб?

– Домашен хляб с добавени ленени и тиквени семки.

– Овесени ядки с естествени фибри.

Вашият панкреас няма бутон за нулиране – всяка сутрин, когато нарушавате диетата си, вие съзнателно скъсявате периода на оптималното му функциониране.

Колко често можем да ядем печени изделия от пекарна?

Диетолозите съветват да ограничите консумацията на печени изделия до не повече от веднъж на всеки 10 дни, за да избегнете хронично натоварване на органите си.