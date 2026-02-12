Тайната на ранната реколта: Какво задължително се сее през февруари

Февруари е и все още има вероятност да вали сняг. Може да ви се стори прекалено рано да засаждате каквото и да било. Но опитните градинари знаят, че точно сега се полагат основите за бъдещата реколта.

Не става въпрос само за „ранно начало“. Някои растения изискват дълго време от поникването до първите плодове. Те имат бавен старт, дълъг период на развитие на корените и са чувствителни към температурни колебания. Ако ги посеете през март или април, както повечето други зеленчуци, може просто да пропуснете реколтата или добивът ще бъде толкова късен и оскъден, че всичките ви усилия ще бъдат напразни.

Така че, за някои култури засяването през февруари е необходимост. Нека разберем какво точно трябва да се засади точно сега и защо е наистина важно.

5 култури, които да засеете през февруари

Пипер

Чушките поникват бавно. Те не са като доматите, които се показват от земята като закачлива зелена кукичка след пет дни. Чушките се нуждаят от поне седмица, понякога до десет дни, за да покажат първите си листчета. И това е при условие, че температурата е благоприятна; ако стаята е хладна, можете да изчакате до две седмици.

След това разсадът пониква, но изведнъж сякаш замръзва. Първите истински листа се развиват с темпото на охлюв. Кореновата система се развива дълго време и докато се утвърди, надземната част едва расте. Така че от поникването на разсада до готовия за засаждане разсад минават 60-70 дни или дори повече.

Освен това, от засаждането до първите плодове отнема още месец или месец и половина. Ако посеете чушки в края на март, ще получите първата си реколта най-много до август. Но вие искате пресни чушки още през юли.

Патладжан

Докато чушките растат бавно, патладжаните са истински шампиони на бавността. Покълването им отнема 10-12 дни, понякога дори две седмици. Първите листа се развиват дори по-бавно от чушките, а кореновата система се развива изключително бавно, което прави всяка трансплантация значителен стрес за патладжаните.

От покълването до техническата зрялост на първите плодове са необходими 100-120 дни за ранните сортове и до 150 дни за късните сортове - това са цели четири или пет месеца. Това време се изчислява от покълването, а не от засяването. Ако добавите две седмици за покълване, тогава патладжан, засят през март, няма да даде реколта до есента.

Патладжанът е дори по-топлолюбив от чушката. Може да се засажда само когато почвата се затопли до 15-18 градуса по Целзий, а нощните температури са постоянно над 15 градуса по Целзий.

Целина

Целината, особено кореновата целина, е абсолютен шампион по време на растеж. От покълването до прибирането на реколтата ѝ отнемат 150-180 дни, което е цели шест месеца. Ако я посеете през март, коренът просто няма да има време да се развие напълно.

Освен това, семената на целината са микроскопични, така че покълването им отнема много време и не винаги е равномерно. Дори при добри условия първите кълнове се появяват след 10-15 дни, а пълното покълване може да отнеме до три седмици.

Самият разсад е много слаб и расте изключително бавно, така че през първия месец изглежда сякаш нищо не се случва с разсада. Стеблата целина са малко по-прости, но също така изискват ранна сеитба, тъй като са необходими 120-150 дни, за да се образуват месести стебла.

Лук

Лукът обикновено се отглежда от семена, тъй като е по-лесно и по-бързо, но ако искате да отгледате голям лук от рядък сорт или просто да спестите пари, можете да го отгледате от семена за един сезон. А ранната сеитба е от съществено значение.

В зависимост от сорта, лукът се нуждае от 120-150 дни от поникването до прибирането на реколтата. Ако го посеете през март, луковиците няма да узреят навреме и ще останат малки, както и ще се съхраняват лошо.

Засяването през февруари им дава необходимата преднина, така че когато ги засадите в земята в началото на май, ще имате силен разсад с добра коренова система. Този лук се вкоренява по-бързо, развива по-енергични издънки и в крайна сметка образува пълноценни луковици.

Ранно зеле

Ранното зеле е специален случай. Засява се през февруари не защото расте бавно, а точно обратното. Ранните сортове растат много бързо, като от поникването до прибирането на реколтата им отнемат само 90-110 дни. Но за да получите реколта още през юни, те трябва да се засяват през февруари.

Освен това, ранното зеле не понася добре топлината: ако образува глави през юли или август, качеството на реколтата страда значително, тъй като листата стават груби, а главите се напукват. Температурите през юни обаче са точно подходящи за него. Така че, сеитбата на ранно зеле през февруари е най-добрият начин да се избегнат летните жеги и да се получат крехки, сочни глави до началото на лятото.

Типични грешки при сеитбата през февруари

Най-често срещаният проблем при засаждането през февруари е недостатъчната светлина. Слънцето е все още слабо по това време, а дните са кратки, така че без допълнително осветление разсадът става изтеглен, блед и крехък. През февруари фитолампа вече не е лукс, а необходимост за повечето култури, особено за чушки и патладжани.

Втората грешка е твърде високата температура. Много хора смятат, че щом са разсад, те абсолютно се нуждаят от топлина, но всъщност след покълването температурата трябва да се понижи. В противен случай стъблата се разтягат и корените остават слаби.

Преполиването е друг често срещан проблем. През февруари изпарението е бавно и почвата в саксията остава влажна за дълго време. Ако поливате толкова обилно, колкото през лятото, корените просто ще изгният.

