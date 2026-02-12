Това е най-добрата домашна тор за доматите

Няма нищо подобно на вкуса на домашно отгледаните домати – и с толкова много вкусни приложения, те са най-универсалната култура в зеленчуковата градина.

Да се ​​научиш как да отглеждаш домати е по-трудно от някои други зеленчуци, но предизвикателството го прави много по-удовлетворяващо, когато дойде време за прибиране на реколтата.

Тъй като плодовете са тежки хранители, торенето на доматите е жизненоважна част от процеса. Търговските торове за домати са широко достъпни, но домашно приготвеният тор за домати е естествен, ефективен и в повечето случаи не струва нищо.

Още: Тайната на здравия разсад от домати: 2 съставки ще ви донесат желаната реколта

Основни хранителни вещества за доматени растения

Първо, помислете за хранителния баланс, от който доматените растения се нуждаят, за да процъфтяват и да произвеждат добра, здрава реколта.

Всички растения се нуждаят от азот, фосфор и калий (често съкращаван като npk ). Тези хранителни вещества са широко достъпни в балансирани торове. Доматите обаче се нуждаят от по-съобразена смес от хранителни вещества, за да увеличат максимално производството на плодове.

Азотът е от съществено значение за растежа на зелените листа на растенията. Твърде много от него обаче може да доведе до загуба на цялата листа и липса на плодове. Доматите се възползват от източници на азот с бавно освобождаване, прилагани в началото на процеса на засаждане.

Още: Най-добрият сорт домати за отглеждане в буркан

Фосфорът подхранва здравословния растеж на корените, както и развитието на цветовете и плодовете. Твърде много фосфор може да доведе до забавен растеж на зелените растения, но това рядко е проблем при използване на естествени торове.

Калият допринася за общото здраве и жизненост на доматените растения, като подпомага фотосинтезата и позволява узряването на плодовете. Твърде много калий може да увеличи киселинността на доматите. Калият обикновено се осигурява под формата напоташ.

Калцият е необходим на доматите, за да формират здрава клетъчна структура и да развият добри плодове. Недостигът на калций причинява деформирани плодове и гниене на цветовете.

Магнезият е необходим за производството на хлорофил, който позволява на доматените растения да фотосинтезират. Също така е необходим на растенията, за да абсорбират някои други хранителни вещества. Когато на доматените растения липсва магнезий, листата пожълтяват, но жилките остават зелени.

Още: Как се приготвя пиле с ориз и домати в тенджера

Желязото е основно хранително вещество за доматените растения, подпомагащо развитието на хлорофила. Доматите не се нуждаят от много желязо, но недостигът му причинява желязна хлороза, при която листата пожълтяват.

Други основни хранителни вещества включват сяра , мед , цинк , бор и молибден , всички от които могат да бъдат допълнени с тор.

Рецепти за домашен тор за домати

Най-добрият източник на съставки за доматен тор „направи си сам“ може да се намери в кухнята. Най-добре е да използвате комбинация от тези рецепти, за да получите максимален тласък на хранителни вещества за вашите растения.

Още: Засаждане на домати преди зимата: Тайната на мързеливите градинари

Торете доматите по време на засаждането и след това на всеки няколко седмици, докато приберете реколтата.

Няколко седмици преди засаждането на разсад от домати, обогатете почвата с добре угнил оборски тор или органичен компост . Това ще ви осигури добра хранителна основа за отглеждане на доматени растения, която може да се подпомогне с домашно приготвени торове.

Използвайте богати на азот торове в началото на сезона на засаждане, след което превключете на източници на калий и фосфор преди цъфтежа.

Бананови обелки

Още: Дори опитните градинари НЕ знаят този трик - защо да заровите узрели домати в градината

Банановите обелки са перфектният естествен тор за домати, тъй като са пълни с хранителни вещества, включително калий, магнезий, фосфор и калций, но почти не съдържат азот.

Най-добрият начин да го доставите на доматените растения е да нарежете банановите кори на малки парченца и да ги заровите в почвата около растенията.

В идеалния случай направете това преди засаждането на доматите, за да дадете възможност на корите да се разградят, след което продължете да ги добавяте през целия вегетационен период. Някои градинари просто добавят цели кори около растенията, след като са яли банани, въпреки че е най-добре да ги покриете с пръст.

Зеленчукови обелки

Идеални за добавяне към компостната купчина, обелките от зеленчуци са богати на азот, калий и фосфор. Те обаче могат да бъдат заровени и в дупката за засаждане преди засаждане на домати. В идеалния случай направете това няколко месеца преди засаждането, за да могат обелките да се разградят.

За по-бързи резултати можете да си направите „чай“ от зеленчукови обелки, който да добавите като течен тор за растения . Просто добавете обелките в съд, покрийте ги с вода и оставете да се накиснат за ден-два. Прецедете и полейте около растенията.