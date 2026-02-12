България достигна рекордно класиране в ранглистата на Купа Дейвис, следва тежко гостуване на Дания

България ще гостува на Дания в мач от Световна група I на отборния турнир по тенис за Купа „Дейвис". Това отреди тегленият днес жребий. Двубоят ще се проведе на 18-19 или 19-20 септември. Българските тенисисти загубиха от Белгия през уикенда при дебюта си сред най-добрите отбори в турнира, който има статут на Световно първенство. Въпреки поражението България се изкачи с три позиции и вече заема рекордното 31-во място в ранглистата на Купа „Дейвис".

Тимът на Дания отстъпи на Хърватия с 1:3 победи и в момента заема 21-ва позиция в ранглистата. Първата ракета на скандинавците е Холгер Руне, който пропусна двубоя заради скъсан ахилес и се очаква да отсъства продължително от корта. При успех срещу Дания България ще се завърне в Световната група, а при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.

България и Дания са се срещали само веднъж в историята на Купа „Дейвис" – през 1982 година, когато българският отбор губи в София с 1:4. Както е известно, България бе домакин в срещата Белгия, като мачовете се състояха в Пловдив на клей. Загубата обаче не позволи на българския тим да бъде отново домакин, като сега ще трябва да бъде гост на Дания, което дава домакинско предимство на тима на датчаните, който и без това влиза като фаворит в сблъсъка.

