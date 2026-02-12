Кога трябва да засадите семената на открито

Някои семена растат най-добре, когато са засети директно в градината, докато други семена растат по-добре, когато са засети на закрито и по-късно са пресадени на открито. Засяването на закрито обикновено е най-ефективно с бавнорастящи семена, които се нуждаят от достатъчно време, за да узреят преди сезона на прибиране на реколтата, но е и чудесен вариант за топлолюбиви растения, които няма да преживеят хладното пролетно време.

Паслън , включително чушки, патладжани и домати.

Кръстоцветни , включително броколи, карфиол и зеле.

Алиуми, включително лук, шалот и праз.

Много многогодишни и едногодишни цветя, включително невен и щраус.

Много билки, включително босилек и лавандула.

Бамя

Целина

Артишок

Семена, които не бива да отглеждате на закрито

Въпреки че повечето често срещани семена от билки, цветя и зеленчуци могат да се отглеждат на закрито, има няколко изключения. Растенията с виещи се стъбла или дълги корени могат да бъдат трудни за пресаждане, а други растения просто не обичат корените им да бъдат нарушени след засаждане.

Когато планирате графика си за засаждане тази година, имайте предвид, че следните растения обикновено растат по-добре, когато семената им се засяват директно на открито през пролетта:

Тиквички, включително краставици, пъпеши и тиквички.

Кореноплодни култури, включително моркови, ряпа и цвекло.

Бързорастящи зеленчуци, като маруля, рукола, спанак, къдраво зеле и репички.

Винообразуващи зеленчуци и цветя, като боб, грах, лунни цветя и ипомеи.

Царевица

Слънчогледи

Кога да започнете със семената

Повечето семена се засяват на закрито около 6 до 8 седмици преди последната пролетна слана . Но графиците за засаждане ще варират в зависимост от зоната на отглеждане, датата на слана във вашия район и видовете семена, които искате да отглеждате.

Преди да започнете да засаждате, запознайте се с датата на последната ви слана и прочетете внимателно пакетчетата със семена. Пакетчетата със семена често съдържат полезни подробности, като инструкции за засаждане и информация за „Дни до прибиране на реколтата“, които можете да използвате, за да изчислите кога да започнете семената спрямо датата на последната ви слана.

Ако пакетчетата ви със семена не съдържат инструкции за засаждане, ето общ график за това кога трябва да започнете с най-често срещаните семена за цветя, билки и зеленчуци.

Зимна сеитба

Средата на зимата е чудесно време за започване на засаждането на бавнорастящи семена, като лук, шалот и артишок. Това е и идеалното време за студена стратификация на семена от диви цветя и местни растения, които трябва да бъдат изложени на студена и влажна среда за няколко седмици преди засаждане. Растенията, които са местни за студени райони, като кичур и млечок, покълват най-добре, когато семената им са студено стратифицирани около януари до февруари.

Семената покълват най-добре в топла среда. Поставете покрити тави за семена на топло място, но далеч от пряка слънчева светлина. Идеалната температура е около 24°C. След като малките разсад се появят, махнете капака и ги преместете на слънчев прозорец или под лампи за отглеждане, ако е необходимо. Те се нуждаят от около 12 часа светлина на ден, за да растат правилно. Поливайте разсада леко всеки ден.

8 до 10 седмици преди последната слана

Целина, праз, патладжани, чушки и цветя като щурците също растат сравнително бавно. Засяването на тези растения около 8 до 10 седмици преди последната пролетна слана ще гарантира, че са готови за разсаждане, когато настъпи пролетта.

6 до 8 седмици преди последната слана

Повечето засяване на закрито се извършва около 6 до 8 седмици преди последната дата на слана. Това е моментът, в който семената на домати често се засаждат на закрито, но това е и най-подходящото време за засаждане на домати, череши, босилек, невен и пролетната ви реколта от зеле. Ако сте стратифицирали семена от диви цветя в хладилника си на студено, тогава трябва да ги пресадите в почвата.

4 до 6 седмици преди последната слана

Към този момент от вегетационния период може да сте в състояние да засаждате студоустойчиви култури, като репички, директно в градината си. Но сеитбата на закрито все още се препоръчва за растения, чувствителни към студено време. Това включва бързорастящи култури и някои едногодишни растения, като бамя и цинии.

Лято

Много градинари никога не се сетят да засяват семена на закрито през лятото, тъй като топлото лятно време е идеално за отглеждане на семена на открито. Въпреки това, културите, подходящи за студено време, не покълват добре, когато са засадени на открито в горещо време. Ако искате есенната ви градина да е пълна със зеленчуци, подходящи за студено време, започнете есенната си реколта от кръстоцветни и други студоустойчиви зеленчуци на закрито преди края на лятото.