Трамвай дерайлира и уби жена (СНИМКА)

Един човек загина, а няколко бяха ранени при тежка катастрофа, станала днес в Сараево, когато градски трамвай дерайлира и се озова на една от най-натоварените улици, предаде хърватската медия "Индекс". Инцидентът е станал близо до Националния музей на Босна и Херцеговина и американското посолство, съобщава N1 Босна и Херцеговина. Инцидентът е станал около обяд, когато трамвайът е дерайлирал, пробил е мантинела и се е плъзнал на около десет метра по пътното платно, като е унищожил напълно предната си част.

Жена е била премазана от трамвая и е загинала, а пожарникарите са се наложили да режат повредената конструкция на превозното средство, за да стигнат до тялото ѝ.

Трамваят е стар

Това е един от старите чешки трамваи, които постепенно са изтеглени от експлоатация, откакто миналата година започна подмяната им с нови превозни средства от швейцарския производител Stadler.

Общинската управа на Сараево досега е закупила 25 нови трамвая, но някои от старите, закупени преди повече от 40 години, все още се използват. Дерайлирането, което се случи в четвъртък, е първото по рода си. Трамвайното движение в Сараево има дълга традиция. То е създадено през далечната 1885 г., когато трамваите са били теглени от коне. Електрически трамваи се движат по улиците на Сараево от 1895 г. ОЩЕ: Трамвай блъсна дете до столично училище (ВИДЕО)