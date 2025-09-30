Как и кога да подрежете божурите, за да цъфнат догодина като никога досега

Божурите са благородни култивирани растения от Азия. В продължение на много години дървесните или храстовидни божури са били селектирани независимо един от друг, тъй като двете секции, които технически се различават, не са могли да се кръстосват.

Въпреки това, от около средата на 20-ти век е постигнат пробив и сега има хибриди на храстови и многогодишни божури, известни като „интерсекционни хибриди“. Очевидно е, че многогодишните растения се подрязват по различен начин от дървесните растения – а интерсекционните божури попадат някъде между двата принципа на резитба.

В тази статия ви предлагаме съвети как да подрязвате правилно божурите си, така че да цъфтят великолепно отново през следващата година.

Съвет 1: Подрязвайте многогодишните божури близо до земята

Когато повечето любители на растенията се сещат за божури, първо се сещат за напълно издръжливи многогодишни растения. Това не е изненадващо, тъй като европейски видове като Paeonia officinalis или Paeonia peregrina растат като многогодишни растения.

Червеният, двуцветен Paeonia officinalis 'Rubra Plena', по-специално, се е превърнал в класика в много градини като многолистен божур. Сортовете многолистни божури често имат пожълтяваща листа още в края на лятото. Веднага щом тези листа и издънки станат грозни и сухи, растението вече не се нуждае от тях и те се подрязват напълно.

От 19-ти век нататък азиатските многогодишни божури от вида Paeonia lactiflora обогатяват асортимента. Те растат по-здрави, малко по-високи и допринасят с по-нежни розови нюанси и чисто бяло към червените и розовите тонове на европейския вид – и на всичкото отгоре – флорален аромат.

Много разновидности на този китайски божур запазват листата си много дълго време и развиват красиво, обикновено кървавочервено, есенно оцветяване на листата. Веднага щом първата слана премахне цвета на листата, тези многогодишни растения също се подрязват близо до земята в късна есен.

Съвет 2: Подрязване на дървесни божури през пролетта

Двата най-важни дървесни божура произхождат от Източна Азия. Докато Paeonia suffruticosa и нейните сортове за съжаление страдат леко от слана поради ранното си пъпкуване, сортовете Paeonia rockii са значително по-устойчиви. И двата вида трябва да се подрязват най-късно до средата на март.

Повредените от слана части се отстраняват напълно, а непокътнатите издънки се отрязват до около половината от дължината им, като основното съображение е хармоничната храстовидна форма. Ценените дървесни божури цъфтят още в средата на април.

Съвет 3: Оставете междусекционните божури да престоят през зимата

Не се отчайвайте от тромавото име на тези надеждни, здравословни хибриди между многогодишното растение Paeonia lactiflora и дървесния божур Paeonia delavayi. Тази сравнително нова група божури си заслужава високата цена.

Пищните храсти в крайна сметка достигат височина до гърдите и дори се гордеят с ярко жълти, медни, кървавочервени и виолетови нюанси. Тъй като големите цветове цъфтят постепенно, цъфтежът на растението продължава около шест седмици от средата на май.

Те образуват мрежа от дървесни издънки, която обаче не винаги издържа на зимни студове. Но това е добре, защото растенията винаги се регенерират пищно от земята нагоре.

Затова нашият съвет: Оставете издънките на междусекционните божури да престоят през зимата и отрежете само това, което е замръзнало през март – дори ако цялото растение изчезне от градината засега. Живите издънки трябва да се отрежат до около една трета от височината им.