Направете ТОВА преди зимата, за да спасите градината си от вредители през пролетта

Всеки градинар знае, че търпението е добродетел. Усиленият труд, който влагате в засаждането и грижите за градината си, може да не бъде възнаграден след няколко седмици, месеци или дори години. Това забавено удовлетворение обаче означава и забавени разочарования.

Грешките, които правите в градината сега, може да не са видни веднага, но биха могли да доведат до бъдеща гибел на вашите растения след няколко месеца. И така, с наближаването на студения сезон, когато много от нашите градинарски задачи са фокусирани върху подготовката за пролетта, ето трите неща, които трябва да направите сега, за да избегнете вредители и други проблеми в бъдеще.

Аерирайте почвата

Уплътняването на почвата е един от основните проблеми, които възникват в тревните площи и градините през есента, казва Криси Хандли, специалист по грижа за тревни площи и експерт по градинарство. „С интензивното използване през лятото и продължаването му през есента, увеличеният пешеходен трафик може да причини уплътняване на почвата и неравномерно повторно израстване на тревата“, обяснява тя.

Уплътнената почва няма структура и въздушен поток, така че може да се затрудни при по-обилните есенни валежи. Това означава, че водата не може да се оттича правилно и може да се натрупа върху моравата ви, правейки я блатиста и кална.

Аерирането е ключът към поддържането на почвата здрава и подобряването на дренажа. „Това също така минимизира вероятността от преполиване и преовлажняване на градината ви, което означава, че тя ще бъде в по-добро състояние, за да се справи със зимния период на покой и след това да започне да расте отново през пролетта“, казва Криси. И ако имате малка градина, градинска вила може да е всичко, от което се нуждаете за аериране, вместо да инвестирате в аерираща машина, добавя тя.

Аерирането е важна стъпка за предотвратяване на бъдещи проблеми от вредители, които зимуват в почвата, включително ларви на японски бръмбари, черни лозови хоботници, дървеници, тревни червеи и дървеници, казва Брайън Фелдман. „Аерирането също така намалява сламата, безопасното място, където много вредители по тревните площи намират убежище през студените месеци“, казва той. „Като намалите сламата, можете да отнемете дома на вредителите, за да не се появят зад ъгъла следващата пролет.“

„Аерирането също помага за отваряне на почвата за засяване, практика за тревни площи през хладния сезон, която въвежда подобрени сортове трева, които са по-устойчиви на вредители и суша“, добавя той.

Почистване на отпадъци

Освен че се заравят в сламения покрив, вредителите обичат да намират и други скривалища из градината. „Купичките влажни листа и градински отпадъци са идеални местообитания за всякакви повърхностни вредители, като охлюви или голи охлюви, които всъщност снасят яйцата си в почвата, готови за излюпване през пролетта“, казва Хандли. „Охлювите и голи охлюви могат да унищожат растенията ви и не са капризни – те ще се разпространят необуздано, ако не бъдат контролирани.“

„Ето защо е важно редовно да гребете, мулчирате и/или извозвате падналите листа, да подрязвате храсти и клони на дърветата, да почиствате градинските отпадъци и да опитомявате обраслите растения, за да се подготвите за зимата“, казва Фелдман.

Той добавя, че влагата също е магнит за вредителите. „Затова не забравяйте да следите за застояла вода около водосточните тръби, запушените улуци или всякакви влажни места във вашия двор“, казва той. „Това е най-добрият ви начин да спрете нападенията, преди дори да са започнали.“

Не прекалявайте с грижите

Понякога по-малкото е повече и това определено е вярно, когато става въпрос за поддръжка на градина и тревни площи през студените месеци.

„Най-лошата грешка, която можете да направите през есента, е да се грижите прекалено много за градината си“, казва Хандли. „Не продължавайте да ѝ предоставяте същата поддръжка, която сте ѝ предоставяли през лятото.“ Тя препоръчва вместо това да коригирате нивото си на грижа въз основа на местния климат.

„Спрете да косите тревата си, ограничете поливането в градината и, ако торите растенията си, използвайте тор, съобразен със сезона“, казва тя. „По този начин позволявате на градината си да премине в зимен покой и не рискувате да опръскате моравата си, да преполеете растенията си или да пренаторите почвата си с грешен вид хранителни вещества.“