Как лесно да обогатите почвата за богата реколта и приказна градина

Значението на култивирането на здрава почва е жизненоважно дори в най-малките пространства. Няма значение дали имате малък или огромен заден двор, същото правило важи и за управлението на почвата: това, което се изважда от почвата при отглеждане на растения, трябва да се върне обратно.

Растения, които добавят азот към почвата за по-здрава градина

Най-основният елемент от създаването на успешна градина е разбирането на състава на почвата. Това ще играе ключова роля за оказване на влияние върху засаждането и крайния резултат от вашата градина. Затова, направете си приоритет да се запознаете с типовете почви , за да можете да подобрите това, което имате.

Градинската почва играе ключова роля за успешното отглеждане на растенията. В най-основния смисъл, почвата осигурява физическа опора за растенията. В същото време тя задържа водата, въздуха и хранителните вещества, които са толкова важни за успешното отглеждане.

Още: По ценен от злато: Как да използвате горния почвен слой във вашия двор

Почвата е дом и на всички организми, които играят съществена роля, за да я направят подходяща за отглеждане на растения, като я обогатяват с органична материя. Тези организми варират от малки разлагащи се животни като мишки и къртици до земни червеи, които са едни от най-полезните неща, тъй като създават канали в почвата, които спомагат за аерацията и дренажа.

Гъбите са друг важен организъм, тъй като те живеят от разлагаща се органична материя и често растат близо до корените на растението, което им помага да подпомогнат пренасянето на хранителни вещества от почвата.

Основните микроорганизми са бактерии, които разграждат минералите и органичните вещества в почвата. Ако в почвата има твърде много вода и няма наличен кислород, вместо това ще процъфтяват вредни бактерии.

Тези елементи се комбинират и се трудят под повърхността, за да обогатят вашите насаждения и да допринесат за здравето на почвата . Но всичко е въпрос на даване и вземане, и на осигуряване на правилния баланс, като откриете как да увеличите хранителните вещества в почвата си, за да заместите това, което растенията отнемат.

Още: Как да подобрите качеството на почвата за по-богата реколта през следващия сезон

„Почвите представляват динамична част от нашата природна среда с много взаимосвързани химични, физични и биологични процеси, които действат заедно или последователно, за да създадат отличителен почвен профил“, според изследователите Дж. Х. Голд и Л. А. Доусън от световно признатата изследователска организация Институтът Джеймс Хътън .

Почвеният профил е важен, когато става въпрос за управление на хранителните вещества, тъй като дава представа за това колко плодородна е почвата. Той е съставен от редица отделни слоеве, известни като хоризонти. Казано по-просто, той се определя като вертикален разрез на почвата от повърхността надолу до мястото, където почвата се среща с подлежащата скала.

Здравословният горен почвен слой (хоризонт А) е важен, защото е източник на растителни хранителни вещества и съдържа по-голямата част от корените на растенията. Следващият слой (хоризонт B) е хоризонтът, от който се вземат най-много проби, ако е необходимо да се тества pH на почвата.

Има важна разлика между изграждането на добра почва отвътре, например с естествено разложена органична материя, и добавянето на търговски течни хранителни вещества или торове, които се купуват от магазина.

Още: Как да обогатите почвата за есенната си градина

Органичната материя подобрява почвата, като осигурява хранителни вещества като азот, калий и сяра за растенията, като същевременно предотвратява загубата на тези хранителни вещества. Тя се състои от мъртви и частично разложени животински и растителни организми. Тази комбинация в крайна сметка се разгражда напълно, за да произведе богато вещество, известно като хумус, което подобрява качеството на почвата.

„Органичната материя подхранва почвата, торовете подхранват растението“, обяснява експертът по градинарство от RHS Стивън Милам . „Въпреки че торовете могат да бъдат много ефективни при справянето с краткосрочния недостиг на хранителни вещества в градината, по-дългосрочно, екологично и устойчиво решение е да се натрупа органична материя в почвата. Органичната материя също ще подобри структурата на почвата, капацитета за задържане на хранителни вещества и вода и ще стимулира почвените микроорганизми, които подпомагат хранителните вещества в почвата.“

Добри източници на органична материя включват градински компост , оборски тор, листна плесен и компост от стари гъби. Можете също така да закупите преработени форми на органична материя, но това обикновено е по-скъп вариант.