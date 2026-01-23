Как правилно да наторите потоса за буйни, лъскави листа през цялата година

Потосът е популярно стайно растение , обичано заради лъскавите си зелени листа и красивия си растеж на лозови стебла . Това тропическо растение е устойчиво и вирее в различни стайни условия, включително среда със слаба светлина и периоди на суша. Въпреки че потосът е лесен за грижи и ще вирее с минимално внимание, родителите на стайни растения могат да подобрят жизнеността му, като торят потоса си през целия вегетационен период. Торът гарантира, че потосът получава хранителните вещества, от които се нуждае, за да процъфтява през цялата година и да продължи да произвежда красивите, лъскави зелени листа, с които е известен. За да ви помогнем да го направите по правилния начин, се консултирахме с експерти по градинарство, които споделиха своите съвети кога и как да торите потоса.

Кога да торите Потос

Най-доброто време за торене на потос зависи от условията на отглеждане във вашия дом. „В средностатистически дом пролетта и лятото са най-доброто време, защото светлината, идваща през прозорците ни, обикновено е по-интензивна и дните са по-дълги - така че растенията имат повече гориво за растеж и се възползват по-добре от допълнителните хранителни вещества, които торът осигурява“, казва Джъстин Ханкок, градинар в Costa Farms. „Ако имате светло място, например голям слънчев прозорец, или ако допълвате или отглеждате растения под лампи , тогава можете да торите през цялата година.“ Ако вашите растения не получават много светлина през есента и зимата, те не използват хранителните вещества, които торът осигурява, така че това не е толкова полезно за тях.

Как да наторим Потос

Начинът, по който торите потос, може да варира в зависимост от вида на продукта, който използвате. Нашите експерти препоръчват използването на тор с бавно освобождаване или водоразтворим тор. Изборът ви зависи от личните предпочитания и колко често искате да торите растението си. За потос растения търсете продукт с балансирано съотношение азот-фосфор-калий (NPK), като например 10-10-10 или 20-20-20.

Тор с бавно освобождаване

Тор с бавно освобождаване, наричан още тор с удължено освобождаване, е често срещан вариант за торене на стайни растения. „Този ​​вид често се предлага под формата на гранули (или хапчета), които бавно освобождават хранителни вещества към вашите растения в продължение на седмици“, казва Ханкок. „Аз лично предпочитам този вид, защото трябва да го използвате по-рядко, той осигурява постоянно снабдяване с хранителни вещества към вашите растения (за разлика от някои от другите видове) и има по-малък шанс случайно да нараните растенията си чрез прекомерно торене.“

Бавно освобождаващите се торове обикновено се прилагат чрез поръсване на гранулите върху повърхността на почвата или смесването им с горния слой почва и внимателно поливане. С течение на времето гранулите ще се разградят и растението ще абсорбира хранителните вещества. Винаги проверявайте етикета на продукта за конкретната доза.

Водоразтворим тор

Лиза Щайнкопф, основател на The Houseplant Guru, използва водоразтворим тор, когато тори своите саксии. Водоразтворимите торове са най-често срещаният вариант и често се предлагат във форма с текстура, подобна на сол или захар. Смесват се с вода и след това се прилагат върху почвата на вашето растение. „За разлика от торовете с удължено освобождаване, трябва да прилагате водоразтворимите торове често“, отбелязва Ханкок.