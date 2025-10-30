Как правилно да пресадите нефритено растение

Ако обичате да отглеждате стайни растения, вероятно имате нефритено растение (Crassula ovata) в колекцията си. Те са добре известни с лесната си грижа, изискваща малко внимание, освен от време на време поливане. Между другото, знаете ли, че истинската причина, поради която се нуждаете от нефритено растение в домашния си офис, е, че то е и символ на късмет и богатство? Въпреки че тези сукуленти нямат нищо против да са обвързани с корени, е добра идея да ги пресаждате на всеки две до три години. Поради тази причина може би искате да знаете как да пресаждате нефритеното си растение за най-голям шанс за успех, а това не може да бъде по-лесно.

При пресаждане е най-добре да изберете саксия с подобен размер или такава, която е само малко по-голяма. Ако изберете саксия със същия размер, вашият сукулент ще остане същият; освен ако кореновата система няма място за растеж, нефритеното растение няма да стане по-голямо. Ето защо тези растения са предпочитани от производителите на бонсай.

В идеалния случай е добре да пресаждате сукулента си през пролетта, точно когато излезе от период на покой и започне да расте. Най-важното нещо, което трябва да запомните, когато пресаждате нефритеното си растение, е, че то се нуждае от добре дренирана почвена смес, която може да изсъхне между поливанията. Най-подходяща е смес от сукуленти или кактуси, или можете да си направите своя собствена, като добавите перлит, вермикулит, чакъл или пясък към почвата за саксии. Винаги използвайте саксия с много дренажни отвори.

Съвети за успех при пресаждане на нефритено растение

Ако използвате саксия с подобен размер за вашето нефритено растение, извадете го от сегашната му и внимателно отърсете сместа около корените. Подрежете корените, така че да се берат удобно в новата саксия. Добра идея е също така да подрежете леко горния растеж, за да го поддържате по-компактен и да му помогнете да развие по-дебел ствол. В крайна сметка, подрязването на издънките чак до ствола е един от най-добрите начини за подрязване на нефритените растения, за да бъдат щастливи и здрави.

Сложете малко смес на дъното на новата саксия и поставете растението отгоре, като се уверите, че основата на стъблото е на едно ниво с горната част на саксията. Напълнете пространството около корените с още смес и притиснете леко. Полейте добре, за да се уталожи сместа, но се уверете, че излишното количество се отцежда. След това е добре да го поливате пестеливо, докато се вкорени отново.

Когато пресаждате в по-голям съд, можете да следвате подобна процедура, но няма нужда да подрязвате корените, стига те да се поберат лесно в новата саксия. Може обаче да искате да премахнете всички нездравословни. Изберете саксия само с един размер по-голяма, тъй като това ще даде пространство на корените да растат, без да ги надвишава. Трябва също да знаете, че тези сукуленти са едни от онези стайни растения, които хората обичат да получават като подаръци , така че помислете за запазване на част от подрязаните стъбла и използването им за размножаване на нови растения.