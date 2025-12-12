Как да удължите живота на коледната звезда

Коледните звезди са обичани празнични декорации – красивите им цветове са идеалният лек за зимната леност. Въпреки че често се смятат за сезонни, коледните звезди могат да виреят и след празниците. Ако им осигурите правилните грижи, те могат да живеят дори няколко години – така че помислете два пъти, преди да се откажете от своите през януари.

Как лесно да размножите коледни звезди от едно растение

Колко дълго обикновено издържат коледните звезди и как можете да им помогнете да живеят дълъг и здравословен живот? Разговаряхме с експерти по градинарство и получихме пълната информация.

Колко дълго траят коледните звезди?

Още: Как да наторите коледната звезда с утайка от кафе

Коледните звезди могат да живеят по-дълго, отколкото си мислите. Коледните звезди обикновено остават пъстри от шест до осем седмици, така че ще издържат целия празничен сезон, ако се грижат правилно за тях.

Те не е задължително да са чудеса за един сезон и могат да издържат дълго след празничния сезон, въпреки че няма да изглеждат жизнени през цялата година. „Истинските цветя са малките жълти структури в центъра“, казва Уенди Овърбек Дънам, директор на градинарството в градините и скулптурния парк „Фредерик Майер“. „Тъй като тези прицветници се нуждаят от много специфични светлинни условия, за да се оцветят, те няма да останат ярки през цялата година.“

Накратко? „С достатъчно светлина и правилно управление на влагата, те могат да издържат месеци или дори години“, казва Ребека Симонсма, директор на InBlume.

Кога да купите коледна звезда

Още: Трик, с който коледната звезда ще цъфти и след празниците

Няма еднозначен отговор. Не става въпрос за дата в календара, а по-скоро за избор на растение, което има изобилна и свежа циатия (жълтият цвят в центъра на червените прицветници). „Ако циатиите са свежи, растението би трябвало да издържи от четири до шест седмици с минимални грижи“, казва Сиемонсма.

Ако не сте сигурни как трябва да изглеждат жълтите цветове, просто купете коледната си звезда в края на ноември или началото на декември. Това ще гарантира цвета на растението през новата година, казва Ейми

Как да се грижим за коледни звезди

Червени цветя от коледна звезда или коледна звезда на перваза на прозореца.

Още: Честа грешка с коледната звезда, която трябва да избягвате

Вашите коледни звезди могат да издържат месеци или години, да, но само ако им осигурите правилните грижи. Следвайте тези инструкции за процъфтяващи растения.

Температура

Ключът към дълголетието на коледните звезди е да ги държите далеч от студени течения и температурни промени, дори по време на пътуването към дома. „Излагането им на студен въздух ще шокира растението“, казва Маккорд. Коледните звезди са изключително чувствителни към студ. „Много хора грешат, като украсяват верандата си с коледни звезди, както правят с тикви през есента. Нощният въздух обаче ги охлажда и бързо ги убива.“