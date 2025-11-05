Какво да направите с розите през ноември, така че да избегнете черни петна по листата

Есента в градината е преди всичко време за подготовка на растенията за предстоящите слани. Някои видове остават в цветните лехи, но това не означава, че се справят добре с ниските температури. Розите например се сблъскват с друг сериозен проблем - черните петна. Експерт съветва какво да правите с тях през ноември, за да предотвратите атаката им от болести.

Черните петна по розите са проблем в много градини

Черните петна по розите се причиняват от гъбички и се проявяват с характерни черни петна по листата, а по-късно и по стъблата. Около лезиите се образуват жълти ореоли. Растението отслабва, спира да расте и спира да цъфти. Това е най-честата инфекция на розовите храсти. Нещо повече, тя може да презимува върху растението. Гъбичката се крие в падналите листа, а също и в заразените издънки.

Най-важното условие за развитието на болестта е влагата, която остава върху повърхността на листата в продължение на няколко часа. Тогава спорите на гъбичките започват да покълват. Лошата циркулация на въздуха и прекалено гъстото засаждане на рози също допринасят за това.

Обърнете внимание и на сортовете храсти. Някои са по-устойчиви – особено съвременните хибриди. По-старите екземпляри обикновено вече са развили собствена устойчивост.

Фунгицидите най-често се използват за борба с черните петна. Проучванията показват, че пръскането им през ноември значително намалява риска от повторна поява на болестта през следващия сезон, въпреки че това не е екологично решение.

Направете това за розите през ноември

Експертът Адам Къртланд, който управлява своя успешен градинарскки TikTok профил, подчертава, че за да предотвратите черните петна, трябва да извършите една важна стъпка. Просто премахнете листата, които са били засегнати от болестта, включително тези, които вече са паднали на земята. Разбира се, това ще направи растението ви да изглежда по-малко впечатляващо, но то ще се съживи както никога преди следващата година.

След като спечелите битката срещу черните петна, си струва да предприемете стъпки, за да предотвратите повторното им появяване. На първо място, болните листа никога не трябва да се компостират. Те трябва да се изгарят или изхвърлят в биоотпадъците. Като превантивна мярка, третирайте всички паднали листа от рози по този начин, дори и да изглеждат здрави.

Можете също така безопасно да разпръснете мулч или тор около храстите. Това значително намалява пръските по време на дъжд. Това предотвратява по-нататъшното разпространение на гъбичките, причиняващи черни петна.

Фунгицидите са много ефективни в борбата с инфекцията, но те могат да повлияят негативно на биоразнообразието, околната среда и да променят свойствата на почвата. Затова е по-добре да изберете по-естествени решения, като например естествени врагове на болестта. Можете също така да си отбележите сортовете, които са по-податливи на черни петна, за да могат да получат специална защита през пролетта.

