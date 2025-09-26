Какво да засадите до лука, за да го предпазите от вредители?

Растенията, които трябва да засадите до лука, за да го предпазите от вредители

Лукът е ценен заради своята непретенциозност и полезност, но дори и той страда от нашествия на вредители. Луковите мухи и листните въшки могат да съсипят значителна част от реколтата за кратко време. Опитните градинари знаят, че правилното разположение на растенията в градината и избирането на правилните съседи за тях помага за защита на градинските лехи без химикали. Естествените инсектициди под формата на ароматни култури са също толкова ефективни, колкото и закупените от магазина продукти.

Морковите се считат за едни от най-добрите спътници на лука. Ароматът им отблъсква лучените мухи, а лукът от своя страна предпазва морковите от морковени мухи.

Невенът също е добър съсед на лука. Ароматът му и химикалите, които произвежда, отблъскват листни въшки и други малки насекоми.

Полезно е да засадите копър и магданоз наблизо. Те привличат ентомофаги, които унищожават вредителите. Някои градинари използват невен. Корените на това цвете отделят вещества, които инхибират растежа на нематодите в почвата. Важно е да се поддържа правилното разстояние между културите, за да не пречат на растежа си. Най-добре е редовете да се редуват или да се засаждат шахматно.

Този модел на засаждане не само защитава реколтата, но и подобрява структурата на почвата. Разнообразието от култури намалява риска от широко разпространени вредители. Комбинираното отглеждане на лук с растения, които отблъскват вредителите, е лесен и достъпен начин да запазите реколтата си. Подходящо е както за малки градински лехи, така и за големи парцели.

Лукът не обича киселинна почва, така че трябва да се погрижите за това през есента и да добавите доломитово брашно към почвата. Подгответе редове на разстояние 30 см един от друг и засадете лука в разрохкана почва на всеки 8-10 сантиметра.

Лукът е студоустойчива култура, но ако искате ранна реколта, можете да покриете посевите. Ако нощите са мразовити, покривайте насажденията поне през нощта.

Месец след засаждането, лукът може да се натори. Не се препоръчва торене на растението с пресен оборски тор или калиев хлорид, за предпочитане е фосфор.

Предотвратете образуването на почвена кора. За да предотвратите това, разрохквайте лехите след всеки дъжд или поливане, за да задържите влагата и да осигурите кислород до корените.

Лукът трябва да се прореди, особено ако се отглежда от семена. В този случай го проредете, когато са се образували няколко листа. Проредете го така, че разстоянието между растенията да е 4-5 см.

