Anthrax са специалните гости за концерта на Iron Maiden в София

След силния първи анонс за завръщането на IRON MAIDEN в България с историческото турне "Run For Your Lives", днес идва и новина, която допълва мащаба на събитието: легендарните Аnthrax ще бъдат специални гости за концерта на Национален стадион "Васил Левски" на 26 май догодина, съобщава организаторите от Fest Team.

Така шоуто в София се превръща в едно от най-силните метъл събития за 2026 година, събирайки на една сцена две от най-ярките и влиятелни имена в историята на тежката музика. Аnthrax, една от ключовите групи в световния траш метъл и част от емблематичната "Голяма четворка" редом с Metallica, Slayer и Megadeth, идват от Ню Йорк и са флагман на източната траш сцена в САЩ. Отличителният китарен стил на Скот Иън и силният, разпознаваем звук на барабаниста Чарли Бенанте, който последно свири в България и зад барабаните на Pantera, създават характерното звучене на групата и са сред причините Аnthrax да продължават да бъдат влиятелна сила в жанра.

IRON MAIDEN вече обявиха, че турнето "Run For Your Lives", посветено на 50-годишния юбилей на групата, ще включва репертоар от ключовите ранни години на тяхната кариера, представен в най-грандиозното шоу, което някога са правили. Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Ticket Station, а интересът е огромен още от първия ден. А включването на Anthrax като специални гости превръща концерта на IRON MAIDEN в София в още по-силно и очаквано събитие за всички фенове на тежката музика.