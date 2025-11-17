Спорт:

Anthrax са специалните гости за концерта на Iron Maiden в София

17 ноември 2025, 12:10 часа 220 прочитания 0 коментара
Anthrax са специалните гости за концерта на Iron Maiden в София

След силния първи анонс за завръщането на IRON MAIDEN в България с историческото турне "Run For Your Lives", днес идва и новина, която допълва мащаба на събитието: легендарните Аnthrax ще бъдат специални гости за концерта на Национален стадион "Васил Левски" на 26 май догодина, съобщава организаторите от Fest Team.

Още: Топ 10 на Iron Maiden: Това ли са най-великите им парчета? (ВИДЕО)

Така шоуто в София се превръща в едно от най-силните метъл събития за 2026 година, събирайки на една сцена две от най-ярките и влиятелни имена в историята на тежката музика. Аnthrax, една от ключовите групи в световния траш метъл и част от емблематичната "Голяма четворка" редом с Metallica, Slayer и Megadeth, идват от Ню Йорк и са флагман на източната траш сцена в САЩ. Отличителният китарен стил на Скот Иън и силният, разпознаваем звук на барабаниста Чарли Бенанте, който последно свири в България и зад барабаните на Pantera, създават характерното звучене на групата и са сред причините Аnthrax да продължават да бъдат влиятелна сила в жанра.

Още: Мерилин Менсън е третият хедлайнер на Hills of Rock 2026!

IRON MAIDEN вече обявиха, че турнето "Run For Your Lives", посветено на 50-годишния юбилей на групата, ще включва репертоар от ключовите ранни години на тяхната кариера, представен в най-грандиозното шоу, което някога са правили. Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Ticket Station, а интересът е огромен още от първия ден. А включването на Anthrax като специални гости превръща концерта на IRON MAIDEN в София в още по-силно и очаквано събитие за всички фенове на тежката музика.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Anthrax Iron Maiden концерти
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес