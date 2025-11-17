Косово: НАТО ни е по-важно от ЕС

Присъединяването на Косово към НАТО е по-спешно от европейската интеграция. Това заяви косовският президент Вьоса Османи в интервю за "Политико".

"Виждам членството в НАТО като по-спешно от европейската интеграция. Присъединяването към ЕС отнема време, но мисля, че НАТО е по-необходима за региона. Членството в НАТО за нас би означавало да бъдем в сигурност, разбира се, причината - Сърбия и Русия. Мисля, че Русия има интерес да дестабилизира Западните Балкани и Европа. Не се отказва от това. Мисля, че е от стратегически интерес за НАТО да се разшири към Западните Балкани, особено към Босна и Херцеговина и Косово", заяви Османи, цитирана от косовския вестник "Коха диторе".

Косово е готово за НАТО

Косово е изпълнило критериите за членство в НАТО, категорична е Османи, допълвайки, че страната й е похарчила над 2% от БВП за отбрана. Прищина планира инвестициите в тази сфера да бъдат удвоени в следващите 4 години.

Сърбия никога не би се осмелила да извършва актове на агресия, ако Косово беше член на НАТО, смята Османи.

Според нея Косово няма друга алтернатива освен евроатлантическия път. Тя припомни, че евроинтеграцията на страната буксува, тъй като въпреки предприетите реформи и синхронизирането на външната политика, Прищина е блокирана за ЕС, предаде БТА.

Трънливият път към ЕС

Присъединяването към ЕС е отдавнашна цел на Косово, но засега страната остава единствената в Западните Балкани, която все още няма статут на кандидат за членство.

Косово подаде своята молба за членство в ЕС в края на 2022 г., но кандидатурата ѝ е в застой поради липсата на консенсус между 27-те членки. 5 държави от ЕС – Кипър, Гърция, Румъния, Словакия и Испания, все още не признават косовската независимост.