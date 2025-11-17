За първи път: Индия започва да внася втечнен газ от САЩ

Индия обяви днес, че е подписала договор със САЩ за доставка на еквивалента на 10 на сто от настоящия ѝ внос на втечнен природен газ (LPG), за да диверсифицира източниците си. Индийският министър на петрола и природния газ Хардип Сингх Пури обяви, че страната му е решила да купува 2,2 милиона тона втечнен природен газ от САЩ годишно - "първият такъв случай за индийския пазар“.

"В рамките на усилията, насочени към осигуряване на безопасни и достъпни доставки на втечнен природен газ за индийския народ, ние засилихме диверсификацията на източниците на внос“, заяви Хардип Сингх Пури в специално изявление.

През август американският президент Доналд Тръмп наложи мито от 50 на сто върху вноса на всички индийски продукти, влизащи в САЩ, в отговор на купуването на руски петрол от Делхи, което Вашингтон смята, че допринася за воденето за финансирането на военните действия на Москва в Украйна.

Край с руския петрол?

Американският президент многократно е заявявал, че индийският премиер Нарендра Моди се е съгласил да се откаже от закупуването на руски петрол - твърдение, което досега не е потвърдено официално от Делхи.

Индия и САЩ преговарят от няколко месеца за търговско споразумение за свободна търговия, но разговорите са в застой най-вече по въпроса за отварянето на индийския селскостопански пазар за американските производители.

Миналия месец индийската петролна компания HPCL-Mittal Energy обяви спиране на покупките си на руски суров петрол. Частната индийска компания Reliance Industries - най-големият индийски купувач на руски петрол също обяви, че преразглежда своята политика на закупуване на петрол от Москва заради американските санкции.

Индия е петата по големина икономика в света, като продължава да отчита впечатляващ темп на икономически растеж - 7,8 на сто на годишна база.

