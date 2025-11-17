Отново дронове над Дания: Временно затвориха летище

Летище Олборг, в северната част на Дания, беше затворено за няколко часа на 16 ноември вечерта, след като бяха забелязани дронове в близкото въздушно пространство, съобщиха летищните власти. Това е поредният случай от поредицата необясними полети на дронове в Европа, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. „Летището беше затворено за кацания и излитания между 21:30 и 23:15 часа (22:30 и 00:15 българско време) снощи след подозрителна дейност на дронове“, заяви Ян Елиасен, говорител на датската компания за контрол на въздушното движение Naviair. Затварянето е засегнало четири полета, добави той.

Инцидентът се случи почти два месеца след като мистериозни полети на дронове в Дания доведоха до едноседмична забрана на гражданските полети с дронове, с цел да се гарантира сигурността по време на двете европейски срещи на върха, проведени в Копенхаген на 1 и 2 октомври.

Премиерът посочи Русия

В края на септември започнаха полети на неизвестни дронове, само няколко дни след като Дания обяви, че за първи път ще придобие прецизни оръжия с голям обсег, поради заплахата, която Русия представлява „за следващите години“.

Снимка Getty Images

Датските следователи досега не са успели да идентифицират отговорните за полетите на дроновете над Дания, но премиерът Мете Фредериксен посочи с пръст Русия.

„Има една основна страна, която представлява заплаха за сигурността на Европа, и това е Русия“, каза тя.

След инцидента на 16 ноември полицията в Северна Ютландия написа в X, че е била „информирана, че един или повече дрона може да са били забелязани около летището в Олборг“.

„Провеждаме интензивно разследване в района. Към момента нямаме допълнителна информация и затова не можем да потвърдим достоверността на ситуацията“, заявиха от полицията.

