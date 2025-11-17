За да не остане регионът в ръцете на Русия: Ключов дипломат от Германия с обиколка в Западните Балкани

Германският външен министър Йоханес Вадефул започна своята обиколка в Западните Балкани, като подчерта перспективата за присъединяване на страните от региона към Европейския съюз, но същевременно призова за по-нататъшни реформи, предаде македонския филиал на "Дойче Веле". „Шестте страни от Западните Балкани принадлежат неразделно към европейското семейство“, заяви Вадефул в Берлин в неделя преди посещението си в региона. Той подчерта, че Германия ги подкрепя в напредъка им с ангажираност и амбиция по пътя им към ЕС – двустранно, в рамките на ЕС и Берлинския процес.

В неделя Вадефул проведе разговори с представители на държавното ръководство в Босна и Херцеговина. След пристигането си в Сараево, Вадефул се срещна рано вечерта с Кристиан Шмит, върховен представител за Босна и Херцеговина. Шмит нарече посещението на германския външен министър „силен сигнал“ за страната.

Не изглежда случайно, че Вадефул е избрал за първо посещение именно Босна и Херцеговина. Припомняме, че там възникнаха сътресенеия след смяната на Милорад Додик, който продължава да сее разделение и да създава напрежение в страната. Междувременно в Сърбия близо до границата с Босна и Херцеговина през есента беше открито руско паравоенно училище.

Ето защо министърът предупреди, че страните от Западните Балкани не трябва да позволяват, въпреки всички опити за дезинформация и манипулация от страна на авторитарни държави като Русия, нещо да ги възпира от планирания им курс. "В интерес на Европейския съюз е да не изоставя региона на сили, които искат да дестабилизират нашите демокрации“, каза той. ОЩЕ: Тайната "армия" на Русия на Балканите: Подробности за паравоенното училище в Сърбия и първата му цел

Програмата на германският външен министър

В понеделник министърът ще продължи пътуването си до Черна гора, Албания и Сърбия, а във вторник ще посети Северна Македония и Косово.

„За първи път от дълго време има реален шанс процесът на присъединяване да продължи решително напред. Легитимните очаквания на много хора в региона са високи, че интензивните усилия по този път ще се отплатят - както предсказва подходът, основан на заслугите“, отбеляза Уейдфул.

В последния си доклад за напредъка Европейската комисия открои Албания и Черна гора заради реформите им. Брюкселската агенция беше критична предимно към политическия курс в Сърбия и Косово. „Нашите съюзници в НАТО, Черна гора и Албания, наскоро постигнаха значителен напредък, докато други страни все още имат дълъг път“, обясни Вадефул. ОЩЕ: Из новия доклад на ЕК: Албания в ЕС до 2030 г.