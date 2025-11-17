Само за седмица: Хванаха 22 наркотрафиканти във Варна

Служители на полицията във Варна са задържали само за седмица общо 22 души – четири жени и 18 мъже, за придобиване и държане на наркотични вещества с цел разпространение, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град. Опиатите, които са намерени в извършителите в този период, са метамфетамин, марихуана, хероин и синтетичен канабиноид – течност за вейп устройства. За седемте дни са започнати 16 бързи и седем досъдебни производства. От полицията допълниха, че е тревожна статистиката, че въпреки усилената работа на служителите на реда, дрогата заема все по-голяма част от нелегалния пазар, без оглед на възрастови ограничения.

Ученик сред задържаните

Сред най-фрапиращите случаи е задържането на ученик от елитно варненско училище, разпространявал синтетичен канабиноид сред съучениците си.

Младежът е търгувал с опиата – предназначен за вейп устройства, в и около учебното заведение. Задържан е веднага след продажба на течната дрога.

Снимка Прокуратура

Друг фрапиращ случай е установяването и залавянето на 26-годишен варненец, разпространявал наркотични вещества в квартал „Владислав Варненчик“. У него е намерен един от най-силните стимуланти и с най-висок потенциал за развиване на зависимост – метамфетамин.

Срещу мъжа е образувано досъдебно производство в условията на продължителност – от август до момента. При последвало претърсване в дома му са намерени 18 пакетчета с метамфетамин, приготвени за продажба, суха тревиста маса – марихуана и таблетка екстази.

Взета е мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

БТА припомня, че в края на предходния месец мъж на 35 години бе задържан по обвинения за държане с цел разпространение на наркотични вещества и за отглеждане на растения от рода на конопа.

