Студио Actualno:

Само за седмица: Хванаха 22 наркотрафиканти във Варна

17 ноември 2025, 11:59 часа 278 прочитания 0 коментара
Само за седмица: Хванаха 22 наркотрафиканти във Варна

Служители на полицията във Варна са задържали само за седмица общо 22 души – четири жени и 18 мъже, за придобиване и държане на наркотични вещества с цел разпространение, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град. Опиатите, които са намерени в извършителите в този период, са метамфетамин, марихуана, хероин и синтетичен канабиноид – течност за вейп устройства. За седемте дни са започнати 16 бързи и седем досъдебни производства. От полицията допълниха, че е тревожна статистиката, че въпреки усилената работа на служителите на реда, дрогата заема все по-голяма част от нелегалния пазар, без оглед на възрастови ограничения.

Ученик сред задържаните

Още: Дрога вместо желирани бонбони: Нов трик на дилърите да продават на деца

Сред най-фрапиращите случаи е задържането на ученик от елитно варненско училище, разпространявал синтетичен канабиноид сред съучениците си.

Младежът е търгувал с опиата – предназначен за вейп устройства, в и около учебното заведение. Задържан е веднага след продажба на течната дрога.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка Прокуратура

Още: Спипаха 100 кг марихуана: Има задържан

Друг фрапиращ случай е установяването и залавянето на 26-годишен варненец, разпространявал наркотични вещества в квартал „Владислав Варненчик“. У него е намерен един от най-силните стимуланти и с най-висок потенциал за развиване на зависимост – метамфетамин.

Срещу мъжа е образувано досъдебно производство в условията на продължителност – от август до момента. При последвало претърсване в дома му са намерени 18 пакетчета с метамфетамин, приготвени за продажба, суха тревиста маса – марихуана и таблетка екстази.

Още: Хванаха над 7 кг наркотици: Четирима са задържани

Взета е мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

БТА припомня, че в края на предходния месец мъж на 35 години бе задържан по обвинения за държане с цел разпространение на наркотични вещества и за отглеждане на растения от рода на конопа.

Още: Хванаха напушен трафикант с две кила марихуана

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Наркотици Наркотрафик задържани полиция наркотрафиканти
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес