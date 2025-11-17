Александър Димитров е пътник, Любо Пенев се завръща начело на националния отбор?

Дните на Александър Димитров като селекционер на мъжкия национален отбор по футбол на България изглеждат преброени. Според колегите от „Мач Телеграф“ бившият наставник на младежите ще бъде освободен от поста си при загуба от Грузия в последната световна квалификация на „лъвовете“. Двубоят е насрочен за утре, 18 ноември от 21:45 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“.

Александър Димитров ще си събере багажа при загуба от Грузия

Александър Димитров пое националния отбор на пожар, след като Илиан Илиев напусна поста си. Под ръководството на 49-годишния специалист България записа три поражения в трите му мача начело. „Лъвовете“ отстъпиха два пъти пред Турция и веднъж пред Испания. При загуба и срещу Грузия Димитров най-вероятно ще си събере багажа. Ръководството на БФС дори му е намерило заместник. Става въпрос за легендата на родния футбол - Любослав Пенев.

Любо Пенев в момента е без работа

Любослав Пенев вече веднъж води националния отбор на България. Той пое „пъвовете“ в началото на ноември 2011-та като остана на поста си до края на 2014-та. Под ръководството на Ел Голеадор представителният ни тим изигра общо 24 двубоя, в които 9 победи, 7 равенства и 8 поражения. В момента 59-годишният бивш нападател е без работа като за последно води тима на Локомотив Пловдив, но напусна в края на 2024-та.

ОЩЕ: Филип Кръстев: Излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата