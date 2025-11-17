"Има еуфория - обаждат ни се от цялата страна!": Основателите на новото ДПС на Доган

"Не сме алтернатива на ДПС-НН. Ние сме нова политическа формация. Ние сме хората, които преди 35 години създадохме ДПС. Ние сме същите тези хора, които продължаваме тази идеология и кауза. Хората с идеология и кауза, а не хората, които мислят само за личния си интерес и личното си облагодетелстване в политиката".

Това заяви пред БНР Танер Али - един от четиримата съпредседатели на новоучредения Алианс за права и свободи.

"Очакваме всякакви удари. Но мисля, че в една нормална страна в XXI век това са недопустими неща. Колкото повече бъдат заплашвани и репресирани хората, още повече имат вътрешно усещане за справедливост. Мисля, че това няма да е проблем от страна на нашите избиратели и последователи. Убеден съм, че политика не може да се прави със заплахи. Това ще е огледално отражение на много неща, които се случиха в последните 1-2 години", коментира той в отговор на въпрос дали допуска, че някои могат да бъдат изкушени или заплашени от Делян Пеевски и да се откажат от присъединяване към АПС.

Запитан защо са четирима съпредседателите, Али отговори: "Това е предложение на Доган като почетен председател на АПС. Сметнахме, че е най-добре по този начин да споделим отговорностите като председатели, за да може тази работа, трудната задача, която предстои - да направим в страната структури, местни съвети, общински конференции, областни конференции, за да подготвим първата национална конференция след регистрацията на новата ни политическа формация".

От новата формация искат най-късно през септември да проведат първата национална конференция, която ще е в по-широк мащаб. Всичко, което е по процедура и по Закона за политическите партии, е спазено, категоричен бе Танер Али и добави: "Подготвяме документите в най-близко бъдеще да ги внесем в съда за регистрация".

Подписката от 2500 души няма да е проблем за АПС, смята Али и обясни: "Тези подписи само от 3-4 области можем да ги съберем в рамките на 2 дни. Обаждат ни се от цялата страна. Има еуфория. Истинските автентични наши последователи са с нас".

А Доган?

"Доган ни сподели, че почти всяка седмица ще събира Централното оперативно бюро, за да си поставяме задачите и да създадем истинска демократична либерална партия. Ще е на терен постоянно с нас и ще е много активен, докато проведем първата национална конференция. Той сподели, че е с високо повдигнато настроение. Той наистина се завръща в оперативната политика. Всички събития, които предстоят, ще бъдат проведени заедно с него. Той видя, че имаме нужда от него. Той е много мъдър, с много опит, знае как да се случат нещата", коментира съпредседателят на АПС.

И допълни: "Малко са лидерите в България. Въпросът е нещата да вървят и хората да се чувстват свободни. Ние ще вземаме решенията като политическа организация чрез Централното оперативно бюро и Централния съвет, допитвайки се до нашите членове. Еднолични решения при нас почти никога не са се взимали, освен когато се изпадне в належащо положение".

Той подчерта, че има много репресии срещу техни кметове и те продължават. "Ние сме твърда опозиция. Но когато има въпроси относно нашите избиратели, които зависят от определени действия, тези точки винаги бихме ги подкрепили. Надявам се, като твърда опозиция, нашите предложения също да бъдат приети относно бюджета и другите неща като закони", декларира Али във връзка с поведението им в пленарна зала при предстоящите гласувания.

