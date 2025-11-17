Спорт:

След подкуп за "бърза проверка": Задържаха митничар от Драгоман, в дома му откриха крупна сума

17 ноември 2025, 12:07 часа 244 прочитания 0 коментара
След подкуп за "бърза проверка": Задържаха митничар от Драгоман, в дома му откриха крупна сума

Митнически инспектор от Драгоман е задържан с подкуп, съобщиха на брифинг от Окръжна прокуратура – София. Миналият четвъртък, на граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Драгоман е дошъл търговец - вносител на метали от Китай, обработени в Турция, за които имал съответните документи. В митническо бюро той дал около 1000 лв. на служителя, за да обработи бързо документите, без проверка и без да се направят проби на металите.

ОЩЕ: За подкуп от 1000 лева: Арестуваха служител на Фонд "Земеделие"

Непосредствено след това служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) претърсили бюрото и открили парите у служителя. И.ф. окръжен прокурор на София Наталия Николова допълни, че в хода на разследването са направени 11 претърсвания на хора, автомобили и жилища. В дома на митничаря са открити около 110 000 лв. от подкупи.

По нейните думи е образувано дело по неотложност. Окръжният съд в София е пуснал по домашен арест служителя, тъй като се е грижел за много болния си баща. Очаква се прокурата да обжалва решението.

"Целият внос на стомана в ЕС се регулира, за да не влязат стоки с ниски стойности и да повлияят на пазара. За Агенция "Митници" тип измами не са нови. Имаме профили с висок риск в митническите декларации. Когато дойде такъв човек, се взимат проби от стоката и се извършва по щателна проверка. Конкретният опит е да не се вземат проби за лабораторни изследвани и да не се наложат 36% мита за този материал", обясни Пламен Павлов зам.-директор на Агенция "Митници". Той добави, че в случая става въпрос за вид ламарина.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Вътрешният министър хвали двама полицаи за отказан подкуп на пътя

Иван Коев, началник сектор "Корупция" към ГДБОП, допълни, че разработката по случая е започнала преди година. "За 13 ноември разполагахме с информация, че този митничар ще приеме подкуп. Митнически служители и митническите агенти, работещи заедно, внасят неверни данни в митническите декларации. Имахме информация, че на Драгоман ще достигне стока, на която ще и бъде променен произходът, за да се избегне плащането на съответните мита. Най-вероятно подобна практика има и на други места в страната", каза още Коев.

По думи на директора на ГДБОП главен комисар Боян Раев в момента се извършва подробен анализ на материала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Корупция Митничар Драгоман подкуп
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес