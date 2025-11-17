След подкуп за "бърза проверка": Задържаха митничар от Драгоман, в дома му откриха крупна сума

Митнически инспектор от Драгоман е задържан с подкуп, съобщиха на брифинг от Окръжна прокуратура – София. Миналият четвъртък, на граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Драгоман е дошъл търговец - вносител на метали от Китай, обработени в Турция, за които имал съответните документи. В митническо бюро той дал около 1000 лв. на служителя, за да обработи бързо документите, без проверка и без да се направят проби на металите.

Непосредствено след това служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) претърсили бюрото и открили парите у служителя. И.ф. окръжен прокурор на София Наталия Николова допълни, че в хода на разследването са направени 11 претърсвания на хора, автомобили и жилища. В дома на митничаря са открити около 110 000 лв. от подкупи.

По нейните думи е образувано дело по неотложност. Окръжният съд в София е пуснал по домашен арест служителя, тъй като се е грижел за много болния си баща. Очаква се прокурата да обжалва решението.

"Целият внос на стомана в ЕС се регулира, за да не влязат стоки с ниски стойности и да повлияят на пазара. За Агенция "Митници" тип измами не са нови. Имаме профили с висок риск в митническите декларации. Когато дойде такъв човек, се взимат проби от стоката и се извършва по щателна проверка. Конкретният опит е да не се вземат проби за лабораторни изследвани и да не се наложат 36% мита за този материал", обясни Пламен Павлов зам.-директор на Агенция "Митници". Той добави, че в случая става въпрос за вид ламарина.

Иван Коев, началник сектор "Корупция" към ГДБОП, допълни, че разработката по случая е започнала преди година. "За 13 ноември разполагахме с информация, че този митничар ще приеме подкуп. Митнически служители и митническите агенти, работещи заедно, внасят неверни данни в митническите декларации. Имахме информация, че на Драгоман ще достигне стока, на която ще и бъде променен произходът, за да се избегне плащането на съответните мита. Най-вероятно подобна практика има и на други места в страната", каза още Коев.

По думи на директора на ГДБОП главен комисар Боян Раев в момента се извършва подробен анализ на материала.